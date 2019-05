Sparta dnes oznámí nového trenéra, podle Sportu je favoritem Jílek | iSport.cz

AKTUALIZOVAT

10:55 Tisková konference za účasti sportovního ředitele Tomáše Rosického a nového kouče se bude konat v tiskovém centru v GENERALI Areně na Letné od 12.30 hodin.

9:42 Podle informací deníku Sport se letenský klub domluvil se Sigmou v úterý na odstupném, které by za příchod trenéra Jílka mělo činit pět až šest milionů korun. Opačným směrem by naopak na hostování mohl zamířit talentovaný Zinedin Mustedanagič. Více čtěte ZDE »

9:17 Bořka Dočkala odstavila operace achilovky minimálně do září mimo hru, budoucnost Guélora Kangy je nejistá. A Sparta je rázem v situaci, že na pozici tvořivého středopolaře potřebuje posílit. Podle informací iSport.cz si proto v Jablonci vyhlédla záložníka Michala Trávníka. Spolu s ním by do svého kádru na druhý pokus ráda získala i stopera Davida Lischku. Více čtěte ZDE »

8:30 Zdeněk Ščasný byl odvolán na konci dubna, jeho místo zaujal asistent Michal Horňák. Od té doby fanoušci Sparty čekají na jméno nového kouče. Dočkají se dnes. Letenský klub vypálí jméno nového velitele lavičky na tiskové konferenci ve 12 hodin.

