Kde skončili cizinci z české ligy: osudy Mahmutoviče či Kanaďana ze Sparty | iSport.cz

Edin Džeko ovládl anketu deníku Sport o nejlepšího cizince, který kdy běhal po českých ligových trávnících. Na tuzemských stadionech se ale objevili i další zajímaví zahraniční fotbalisté, kteří v Česku zaujali, po odchodu z naší ligy se ale vytratili z paměti. Pojďme si pět takových hráčů připomenout.

NIVALDO Věk: 31 let Tým v Česku: FK Teplice V létě 2013 přišel kapverdský záložník Nivaldo, celým jménem Nivaldo Alves Freitas Santos, z portugalské Coimbry do Teplic a za krátkou dobu se stal velkým hitem. V Teplicích během dvou let odehrál 48 zápasů, patřil ke klíčovým hráčům a pomohl Severočechům k pátému místu v tabulce. Nejlepší zápas za žlutomodré odehrál 27. října 2013, kdy Na Stínadlech vítězným gólem před zraky šestnácti tisíc diváků rozhodl šlágr s Plzní. Později odešel do běloruského Dinama Minsk, na začátku roku 2016 se ale do Teplic ještě na chvíli vrátil. Dnes někdejší reprezentant Kapverdských ostrovů kope ve druhé rumunské lize za tým s názvem Concordia Chiajna.

BYRON WEBSTER Věk: 33 let Tým v Česku: FK Baník Most Tři sezony hrával Most českou nejvyšší soutěž. A během této doby se v jeho dresu objevilo až pozoruhodné množství cizinců. Jedním z takových byl i anglický obránce Byron Webster. S fotbalem začínal v Leedsu, a když byl na testech ve skotském Motherwellu, vyhlédl si ho právě severočeský celek. V Mostě Webster odkopal 37 zápasů a dal o sobě vědět natolik, že jej následně angažoval druholigový anglický celek Doncaster Rovers. Řízný stoper si posléze kromě jiných štací v Anglii zahrál v Millwalu nebo Yeovilu. Dnes je stále aktivním hráčem, ve čtvrté anglické lize bojuje za Carlisle United.

ANDRÉ HAINAULT Věk: 33 let Týmy v Česku: FK Baník Most, AC Sparta Praha Tehdejší prvoligový Most měl ve svých řadách i dalšího nadmíru zajímavého cizince. A to kanadského obránce Andrého Hainaulta, který dorazil na sever Čech z Montrealu Impact. Ryšavý zadák, který nastupoval kromě mládežnických výběrů Kanady i za seniorskou reprezentaci javorových listů, upoutal na sebe takovou pozornost, že o něj měla zájem Slavia. Nakonec ale v rámci hostování zamířil do Sparty. Po konci v Čechách hrával americkou Major League Soccer za Houston, pak působil ve skotském Ross County a dnes hraje třetí německou ligu v Kaiserslauternu.

AIDIN MAHMUTOVIĆ Věk: 34 let Týmy v Česku: FK Teplice, FC Viktoria Plzeň, SK Sigma Olomouc, 1. FK Příbram Teplicím se s Edinem Džekem povedl obchod století, a tak ve velkém začaly do svých řad přivádět další fotbalisty z bývalé Jugoslávie. Aidin Mahmutović za Teplice nastřílel nadstandardních 61 gólů a čekalo se, že zamíří na zajímavé, nejlépe zahraniční angažmá. Severočeši jej ale dlouho nechtěli pustit, až po sedmi letech ve žlutomodrém dresu přestoupil do Plzně. V jejím dresu se mu ale vůbec nevedlo, po hostování v Olomouci a Příbrami následně odešel do Panionisu Atény. Tam se ale do základní sestavy taky nedostal a dnes nosí barvy bosenského celku Čelik Zenica.