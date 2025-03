Fanda Hradce o zákroku policie: Ustup, nebo ti nastříkám sprej do držky

Na tyhle záběry se nedívá hezky… Bylo to opravdu nutné? Otázka, na kterou je třeba odpovědět, protože tohle rozhodně nepomáhá k tomu, aby na fotbalové stadiony v české lize chodilo ještě víc lidí. To je spíš odradí. Co se dělo po zápase Hradce Králové s Karvinou ve 25. kole Chance Ligy (1:1) ze svého pohledu popsal Ondřej Ridl, člen ultras domácích a přímý svědek událostí.

„V průběhu zápasu s Karvinou údajně došlo k některým hanlivým zvukům z fanouškovské části publika. Celou sezonu se to řeší. Byli jsme za rasismus několikrát pokutování a kvůli tomu se klub rozhodl, že se pokusí ztotožnit jednotlivce, což je z mého pohledu nejméně násilná forma. Proto byla na stadionu přítomna security. Proti tomu nic nemáme. Naopak. Rasismus je problém a má se trestat.

Na minulém zápase s Jabloncem byli ztotožněni dva fanoušci, po zápase byli policií odvedeni. Tímto to skončilo, celá věc se odehrála před stadionem, což je důležité. Teď to bylo jinak. Policie to řešila na vlastní pěst přímo na stadionu. Na sociální síť X jsem sdílel dvě videa, kde je vidět absolutně zbytečný zákrok policie, kdy už je po ztotožnění tří údajných pachatelů a dochází k tomu, že policie vyhazuje aktivní fanoušky, ultras.

My ale nejsme ti, co si dají pivo, klobásu a jdou domů. K aktivnímu fandění patří megafon, buben, prodáváme merch, abychom měli na choreografie, a to všechno ještě v tu chvíli na stadionu bylo. Věci jsme měli v sektorech, policie se ale rozhodla, že nás ze stadionu vyžene. Neexistoval jediný důvod, proč chtít, abychom odešli než ten, že strážníci chtěli být dřív doma.

Na videu je jasně vidět, jak my všichni couvali, jim to ale zjevně nestačilo. Policista říká: Ustup, nebo ti nastříkám sprej do držky. A za sekundu začne pepřákem stříkat po lidech. Třeba brácha měl dost velkou alergickou reakci, schytal to do obličeje. Mlátí nás teleskopickými obušky. Mně to nepřijde prostě správný.

Jeden z fanoušků si jde sebrat ze země dioptrické brýle, už je po zásahu sprejem a policista vezme teleskopák a mrští je po fanouškovi. Co se s brýlemi asi tak stane? A takových věcí je víc…

Jaký bude další postup? Jsem ve spojení s klubem, komunikuji za ultras, už v neděli večer jsem hovořil s naším SLO (styčný důstojník fungující jako spojka mezi klubem a jeho příznivci - pozn. red.). On, i další lidé z klubu vnímají, že zásah byl ošklivý. Psali mi, že jim to přišlo nechutný a že klub policii nedal pokyn ztotožnit fanoušky na stadionu.

Na můj tweet reagovala i paní primátorka. Na druhou stranu píše, že z videa nemůže zhodnotit přiměřenost zásahu. Podle mě může. Mentalita ultras ale není taková, abychom něco přehnaně aktivně řešili. My to dali do světa a myslím, že klub by se měl nás, fanoušků, zastat.“

Ondřej RIDL, člen ultras FC Hradec Králové a přímý svědek událostí po nedělním zápase Hradec–Karviná