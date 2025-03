Reprezentantům to drhlo, Janotku naštvali sudí: Necitlivé, absurdní, vadí mi to!

Jako by reprezentační pozvánky svázaly Hanákům nohy. Jan Kliment si sice gólovou hlavičkou po rohu upevnil pozici nejlepšího střelce fotbalové Chance Ligy, ale už má za sebou mnohem lepší zápasy. A brankář Tadeáš Stoppen, jehož nominoval kouč Jan Suchopárek do jednadvacítky, věnoval kiksem Hradci Králové vítěznou branku. Olomouc tak prohrou 1:2 nevyužila šanci dotáhnout se na pátou příčku.

Pálí mu to stále, to je zásadní zpráva. Pro Tomáše Janotku i Ivana Haška. Jan Kliment přidal čtvrtou jarní trefu, celkově patnáctou. Na přední tyči zatloukl do sítě Zorvanův roh – a to bylo od Sigmy vše. Ani Kliment, ani nikdo jiný si více příležitostí nevytvořili. Jen pár závarů po standardkách, ze hry opravdu skoro nic.

„Dopředu to bylo strašně těžké. Vůbec nám to nešlo, nevím proč. Neměl jsem ani moc balonů,“ mrzelo kanonýra, na kterém bylo vidět, že chce herní krizi zlomit, ale někdy to možná bylo až na škodu. „Snažil jsem se to párkrát vzít na sebe a něco udělat a ulehčit tím ostatním klukům. Musí nás být takových odvážných víc.“

Pochvalu zaslouží stopeři Hradce Králové. „Filip Čihák předvedl skvělý výkon,“ vyzdvihl kouč David Horejš toho centrálního. „Pohlídali jsme si i narážečky. Naše obrana je pevná, jsem rád, že jsme se zase vrátili k nechutnosti v soubojích, která v Hradci vždycky byla a dělala nám body,“ doplnil ho záložník Adam Vlkanova.

Ve finále rozhodl jeho gól. Stejně jako v listopadu ve vzájemném zápase, i tentokrát chyboval Tadeáš Stoppen. Střela Vlkanovy mu proklouzla přes rukavice a poslala hosty do dvoubrankového vedení. Náhradník zraněného Jana Koutného tak po minulém dobrém výkonu proti Bohemians kiksoval a nepotvrdil statut nominovaného reprezentanta do 21 let. „Přirovnával jsem to k Juninhovi, ten taky takhle střílel a plavalo to,“ usmíval se střelec.

Aby ne. Počítáme-li i MOL Cup, Hradec Králové zvítězil po šesti utkáních, poprvé od úvodního jarního kola, kdy v derby setnul Pardubice. Liberec, Bohemians, ale i Teplice se v tabulce začaly dotahovat. I proto měl trenér Horejš k týmu proslov, duel na Hané byl pro další fázi sezony stěžejní.

Jeho protějšek Tomáš Janotka měl naopak proslov a ironický potlesk k sudím, za který dostal žlutou kartu. Vybuchnul, když rozhodčí Petr Hocek v 82. minutě otočil Horákův faul na unikajícího Jana Sýkoru na simulování ze strany olomouckého žolíka.

„Posuzování všech čtyř rozhodčích se mně absolutně nelíbilo. Máme prošlápnuté kotníky, Hradec nás celý zápas okopává, Zadražil zdržuje. Nebylo to citlivé, je absurdní, že my odcházíme se žlutými kartami a oni se žádnou. Vadí mi to, mám potřebu se vyjádřit. Není to brečení, ale holý fakt,“ komentoval.