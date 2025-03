Vyšťavená Plzeň po náročném začátku roku: odjede jedenáct reprezentantů, vypadl zraněný Panoš

Čtyři ze sedmi jarních zápasů Chance Ligy ztratili, v neděli prohráli 0:1 s Baníkem a klesli na čtvrté místo v tabulce Chance Ligy. Náročný program, ve kterém Plzeň došla až do osmifinále Evropské ligy, si na týmu vybírá daň. Řada hráčů nastupuje i se zdravotními problémy, vydechnutí u klíčových opor nepřichází v úvahu ani v reprezentační pauze. Na srazy odjelo deset hráčů áčka, další figurují mezi náhradníky. Zraněný Jiří Panoš nakonec vynechá zápasy devatenáctky v kvalifikaci na EURO.

Plzeň dojížděla enormně náročnou první fázi roku 2025 značně rozbitá. Proti Baníku, ačkoliv odehrál ostravský celek velmi dobrou taktickou partii, se vyšťavené opory jen těžko dostávaly na své maximum. Obří porce zápasů se projevuje na Pavlu Šulcovi, Lukáši Kalvachovi, Lukáši Červovi i dalších, někteří nastupují se zdravotními problémy.

„Daniel Vašulín měl chřipku a zvládl jeden trénink, Milan Havel začal ze stejného důvodu také trénovat až v sobotu. Matěj Vydra a Prince Adu rovněž nejsou úplně v pořádku,“ popsal současnu situaci trenér Viktorie Miroslav Koubek. „Skládání mužstva pak není jednoduché a na výkonech se to projevuje. Durosinmi nabírá kondici, ale ve formě, jak jsme byli zvyklí, ještě není,“ dodal po prohře s Ostravou.

Na zápasové soupisce nebyli ze zdravotních důvodů ani Svetozar Markovič a Jiří Panoš. „Prostě jsou zranění. Jsme pomlácení, zápasů je hodně,“ konstatoval Koubek. Sedmnáctiletý talent nakonec necestuje na sraz reprezentační devatenáctky, podle informací iSportu ho trápí achillovka. Nejde o nic zásadního, ale v následující pauze potřebuje zůstat v klubu, aby svůj problém vyřešil a v další fázi sezony byl trenérům k dispozici.

Pauza baterky nedobije

Hráči Viktorie, podobně jako opory jiných klubů, nevydechnou ani během pauzy. Plzeň vysílá v nadcházejícím reprezentačním bloku „do světa“ deset hráčů do různých kategorií i zemí. „Zůstane nám tady asi devět, deset hráčů, ostatní budou pracovat s národními týmy. Taková pauza nám baterky nedobije. Jen hráčům, kteří neodcestují,“ zmínil Koubek.

Do českého áčka povolal Ivan Hašek gólmana Martina Jedličku, do pole Václava Jemelku, Lukáše Červa a Pavla Šulce. Mezi náhradníky, nepočítáme-li zraněného Panoše, jsou další čtyři hráči – Milan Havel, Jan Kopic, Lukáš Kalvach a Matěj Vydra. Poprvé dostal pozvánku do národního týmu Bosny a Hercegoviny křídelník Amar Memič, na zápasy Libérie tradičně odlétá další extrémně vytížený stoper Sampson Dweh. Na kvalifikační zápasy Iráku zase míří Merchas Doski, další hráči jsou v mládežnických výběrech.

Plzeň po několika jarních ztrátách musí v dalších kolech jednoznačně zabrat, už v neděli 30. března startuje po reprezentační pauze v těžkém testu na Spartě. Následuje čtvrtfinále MOL Cupu na Bohemians, do konce základní části Chance ligy odehraje Plzeň ještě zápasy se Slováckem, opět na Bohemians a s Duklou.

„Evropu jsme hráli moc rádi, jsme šťastní, jak jsme v ní působili. Nechci si to ale brát jako opěrnou berličku. Ale třeba Lazio naposledy prohrálo nula pět v Boloni,“ připomněl Koubek víkendový výsledek v Serii A svého přemožitele v Evropské lize. „Vyřazení v Evropě nám rozváže ruce, uvolní nás a snad budeme ve finiši úspěšnější, než poslední zápasy, kdy jsme ztratili pět bodů,“ věřil plzeňský trenér.

Reprezentanti z Plzně

Česko A

Martin Jedlička

Václav Jemelka

Lukáš Červ

Pavel Šulc

Náhradníci: Milan Havel, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Matěj Vydra

U21

Alexandr Sojka

U20

Viktor Baier

Jan Paluska

U19

Jiří Panoš (nejede kvůli zranění)

Další reprezentanti

Sampson Dweh (Libérie)

Amar Memič (Bosna a Hercegovina)

Merchas Doski (Irák)