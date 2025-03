Euforie Baníku po výhře v Plzni, ale i hledání chyb. Fakt hodně jsme kazili, popsal Hapal

Pod vousy mu hrál spokojený úsměv, vždyť Baník slavil výhru v Plzni po dlouhých sedmnácti letech. Pavel Hapal si vychutnával velký úspěch a hlavně posun na třetí místo ligové tabulky. Ostravský celek díky skvělé jarní jízdě pronikl mezi elitu Chance Ligy a reálně hraje o pozici pro kvalifikaci do Ligy mistrů. „Když se nedaří herně, musíte o to víc pracovat a bojovat,“ řekl kouč Baníku po těsné a důležité výhře 1:0.

Ze tří bodů musíte mít velkou radost.

„Očekávali jsme velice těžký zápas a také jím byl. Mužstvo to neskutečně odpracovalo, hlavně v defenzivní činnosti. Ale kazili jsme jednoduché věci, přihrávky. Ve druhém poločase jsme mohli vyřešit lépe pár brejků, možná přidat druhý gól. Ale také jsme ustáli spousty situací, podržel nás Domino Holec, ubránili jsme to na hraně sebeobětování. Jsme odměněni body v období, kdy se k nám přiklání také trošku štěstí. Plzeň je doma velice dobrá, šlo možná o remízový zápas, měli jsme tam hodně vyhozených balonů, nepřesností, brzdilo nás to. Tak to někdy je. Když se nedaří herně, o to víc musíte pracovat a bojovat.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Z vaší šatny byla slyšet obrovská euforie, v Plzni jste vyhráli po sedmnácti letech. Chystáte pro tým speciální odměnu?

„Zatím jsme v rozehrané soutěži. V sezoně jsme zbořili i jiné milníky, třeba v Jablonci jsme vyhráli snad po osmnácti letech. Mužstvo jsme postupně skládali, někteří nám tolik nevěřili, ale musím říct, že se nám kluci vyprofilovali ve skvělé hráče. Tohle je jejich odměna, vizitka týmu, jak hraje a jak se prezentuje, se projevuje i v nominacích do reprezentací. Dneska nemůžu být extra spokojený s naší hrou, ale i tak bylo na mužstvu cítit, že jede nadoraz. V šatně jsem hráče pochválil, je tam euforie, ale než to, že jsme v Plzni uspěli po sedmnácti letech, byli kluci šťastní hlavně za výhru, víme, co to dělá v tabulce. To je důležité.“

Připouštíte si, že hrajete o druhé místo zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů?

„Ještě před minulým zápasem jsem opakoval, že se pořád díváme pod sebe. Šestku už jsme měli jasnou, jdeme zápas od zápasu. Vyhráli jsme v Plzni, u ní v týmu teď rezonuje i únava, což je regulérní. Máme před sebou reprezentační pauzu, dobře potrénujeme a připravíme se na Pardubice a pak na další zápasy. Dál třeba směrem k Lize mistrů nepřemýšlíme, spíš jsme rádi, že jsme v první čtyřce a upevňujeme si pozici.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Na jaře jste klopýtli jen na Slavii, co s vámi dělá takhle úspěšná bilance?

„Je to pochopitelně krásný pocit. Na minulé tiskovce doma jsem řekl, že mužstvo trenéra teď ani nepotřebuje, Víme, co chceme, máme naučený systém, hráči dělají maximum pro mužstvo. Trenéra budou možná potřebovat v horších chvílích. Vůbec si tyhle úspěchy nepřipisuju, je to hlavně zásluha hráčů. Nějak to vedeme a tohle je odměna pro hráče i realizační tým.“

Po reprezentační pauze už se zapojí Ewerton. Počítáte vůbec s tím, že ho vrátíte do sestavy?

„Rezonuje to pořád dokola. Každý den někde poslouchám, že si teď Baník poradí i bez Ewertona. Je to jenom dobře, ale opakuji, že Ewe je jeden z našich nejlepších hráčů. V mužstvu má pozici a patří k nejproduktivnějším hráčům celé ligy.“

Jste spokojený s herním plánem, jakým jste v Plzni uspěli?

„Plzeň se cítí komfortně v defenzivní činnosti, zvládli takhle spousty zápasů. Pustí soupeře na vlastní polovinu a pak trestají z rychlých přechodů. Tohle máme taky, z jednoho takového přechodu jsme vstřelili branku. Bylo důležité, že jsme ze sestavy vytáhli Kubalu, co nám v posledních kolech střílel góly, a zahustili střed hřiště. Tam je Plzeň velice dobrá, chtěli jsme eliminovat Kalvacha, Šulce i Červa. To se nám povedlo.“

Souviselo s tím i zařazení Šína do útoku vedle Prekopa?

„Ano. Chtěli jsme vystupovat na jejich krajní defenzivní hráče, tedy Jemelku a mladého Palusku. Spíš jsme nechávali volného Dweha, proto jsme nahoře hráli se dvěma hráči, ne v deštníku jako obvykle. Eliminovali jsme už jejich rozehrávku, spíš se nám to dařilo. Na míči jsme ale fakt hodně kazili, proto jsme se nedostali ani do postupného útoku, kvalitní akce.“

SESTŘIH: Plzeň - Baník 0:1. Hlavička Prekopa a skvělý Holec. Ostravští přeskakují Viktorii