Jednorožec Kričfaluši a jeho evropská čísla. Může být součástí balíčku za Šulce?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Na hřišti ho nelze přehlédnout – a není to jen díky bezmála dvoumetrové figuře. „Ondřej Kričfaluši je mezi ligovými fotbalisty jednorožec: přestože měří 195 cm a je tak nejvyšším středopolařem v lize, je fotbalový a má chuť útočit,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík: „Navíc má zásadní x-faktor v podobě přesné dlouhé přihrávky. Tu má jednu z nejlepších tady a potvrzují to i čísla, která ho v tomto ohledu řadí mezi nejvýraznější mladé fotbalisty Evropy,“ dodává. „Já si myslím, že by mohl být součástí balíčku, který Slavia v létě nabídne Plzni za Pavla Šulce,“ domnívá se Jiří Fejgl.