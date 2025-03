Obrana Slavie se bortí. Po Dioufovi je mimo nejen Holeš: Do kdy a jaké mají sešívaní varianty?

Vstoupit do diskuse (

Klidným tempem kráčí za titulem, ale přesto Slavia nezažívá klidný závěr základní části sezony. Poté, co zranění vyřadilo zřejmě až do nadstavby El Hadjiho Malicka Dioufa, se na marodku připojili další dva obránci. Reprezentační sraz se stal osudným pro Tomáše Holeše a Štěpána Chaloupka - klub oznámil, že budou chybět přes měsíc.

Na aktualizaci stavu Tomáše Holeše se čekalo už od sobotního zápasu české reprezentace proti Faerským ostrovům. Stabilní opora základní sestavy Slavie musela předčasně střídat už po 23 minutách. „Má lehký problém se zadním stehenním svalem. Nemyslím, že bude mimo na dlouho,“ řekl na jeho adresu Ivan Hašek.

Jeho slova se úplně nevyplnila. Jak informovala Slavia na svých sociálních sítích, stoper, který se už v neděli vrátil do Prahy, bude chybět zhruba měsíc. To je vcelku velká porce zápasů – celý zbytek základní části (4 utkání) a semifinále MOL Cupu proti Sigmě Olomouc. Těsně by mohl stihnout nadstavbu, která začíná 26. dubna.

Slavia si na jaře musela bez Holeše poradit jen jednou, proti Baníku ho mistrně nahradil Štěpán Chaloupek. K této variantě ale sáhnout nepůjde, dvaadvacetiletý hráč se rovněž předčasně vrátil z reprezentačního srazu polámaný. Za výběr U21 nebyl ani na lavičce, důvodem je zraněný kotník, jehož léčení dle klubového vyjádření mělo být „o trochu delší“ než Holešova rekonvalescence.

Zapojit by se tak možná mohl až před koncem sezony, která končí 24. května. Chaloupek bude především doufat, že zranění v cílové rovince ročníku neovlivní jeho účast na EURO jednadvacítek v Německu.

Slavia je tak rázem v nepříjemné situaci, jedinými zdravými stopery jsou Igoh Ogbu, David Zima a mladý Mikuláš Konečný. S Tomášem Vlčkem chce klub postupovat opatrně, dobrou zprávou ale je návrat veterána Jana Bořila. Kromě Dioufa bude Jindřich Trpišovský řešit absence i jinde, Mojmír Chytil musí stále odstát tři zápasy trestu. Stoprocentní podle informací Sportu není ani Tomáš Chorý, který i přes lehké zdravotní limity na reprezentační sraz odcestoval.