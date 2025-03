Mistři Fantasy s Filipem Zorvanem: kapitánskou pásku sám sobě, sázka na Baník

Hned v prvních kolech iSport Fantasy vzbudil Filip Zorvan malé pozdvižení. Sezonu začal na hřišti výborně, a protože sám sebe dal kapitánem, katapultovalo ho to na přední republiková místa i ve virtuálním prostoru. V novém dílu pořadu Mistři Fantasy se záložník Sigmy Olomouc podělil o to, jak na prvky Fantasy hry koukají ligoví hráči a poodhalil, co před závěrem sezony udělá za změny. Jedno ale měnit nebude: „Žolíky jsem si šetřil na závěr sezony. A už se blíží ten čas, kdy sám sebe udělám trojitým kapitánem,“ směje se autor 118 bodů v iSport Fantasy.