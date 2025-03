Višinský už není vázán na Slavii. Horkou variantou je Plzeň, náhrada za Šulce?

Denis Višinský zažívá povedenou sezonu, v rozjeté Chance Lize už zvládl devět gólů, čímž se řadí na dělené čtvrté místo tabulky střelců. Za Liberec nasázel stejný počet branek, jako nejproduktivnější hráč Plzně Pavel Šulc.

Právě do Viktorie by mohly směřovat Višinského letní kroky. Reprezentantovi do jednadvaceti let dobíhá smlouva, po sezoně bude volným hráčem. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na severu Čech dohodl na novém kontraktu, jak už Sport informoval v minulém týdnu.

Liberecký ofenzivní univerzál se dostává do velmi komfortní pozice. Jako případná letní posila zadarmo si může vybírat zajímavé nabídky. S koncem smlouvy ve Slovanu zaniká i návaznost na Slavii, která si po jeho prodeji do Liberce ponechala na hráče předkupní právo. To znamená, že pokud by na něj přišla nabídka, Slavia by dostala možnost nabídku dorovnat a hráče by získala zpátky.

Nebýt jako Fila nebo Prebsl

Závazek k mateřskému klubu Višinskému v létě skončí, už od zimy, půl roku před koncem smlouvy, může oficiálně jednat o novém kontraktu s jiným klubem. Situace hodlá využít Plzeň, dohoda by podle informací Sportu měla být na dobré cestě, jde o velmi reálnou variantu.