Čtete: Experti před šlágrem Sparta – Plzeň: Remíza nic neřeší. Druhé místo? Nejlépe vypadá Baník

bývalý útočník Sparty

1.⁠ ⁠Sparta to zvládne

„Sparta hraje doma a tam zápasy zvládá. Může to být určitě hodně dobrý duel, utkání Sparty s Plzní mají vždycky náboj. Navíc teď když jde o přímý souboj o druhé místo, by to mohlo být ještě víc vyhecované. Na sparťanskou obranu může platit rychlost, a toho bude chtít Plzeň využít. Dvojice Durosinmi, Adu by mohla být hodně nebezpečná. Pořád ale věřím, že to Sparta zvládne a o jeden gól vyhraje. Remíza pro oba týmy nic neřeší.“

2. Nejlépe vypadá Baník

„Pozici mají teď prakticky všichni tři stejnou a rozhodne jenom momentální forma. Ta sparťanská není úplně dobrá a Plzeň teď také klopýtala, takže z toho asi nejlépe vychází Baník, pro který je to velká výzva, protože se dlouho takhle vysoko neumístil. Do konce základní části to každopádně bude velký boj o to, kdo bude mít do nadstavby výhodu domácího prostředí ve vzájemných zápasech.“