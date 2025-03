Ewertonův návrat krále: gól po minutě! Těšil jsem se jak malý kluk, popisoval

Vrátil jste se stylově, že?

„Určitě, pět týdnů pauzy bylo na mě docela hodně. Jsem velmi šťastný a spokojený. Na začátku tohoto týdne jsem byl jak malý kluk, který jde hrát poprvé fotbal. Těšil jsem se moc.“

Už jste stoprocentně zdráv?

„Jsem akorát trochu pokopaný, někdo mě kopl do nohy, ale to nic není. Musím ještě zapracovat na kondici, ta není stoprocentní, ale to bude rychle zpátky.“

Asi bylo složité sledovat spoluhráče a nepomoct jim.

„Hodně těžké období, vždycky je pro mě nejhorší být mimo. V prvních dvou týdnech jsem musel být doma, takže jsem všechno sledoval z televize. Nic jiného jsem nedělal, takže nic jednoduchého. Ale je to konečně za mnou, jsem zpět.“

Na kolik minut jste se s trenérem proti Pardubicím domlouvali?

„Konkrétně na žádných, jen mi řekl, ať jsem připravený. Oznámil jsem mu, že se budu snažit být zpátky, co nejrychleji to půjde, a zbytek byl na něm. Vždycky je těžké naskočit do rozjetého zápasu, ale jsem rád, že jsem týmu pomohl.“

Ale jednoduché to nebylo, fanoušci možná nečekali takové komplikace.

„Takové tyhle zápasy bývají. Fanoušci čekají, že vyhrajeme 5:0 nebo podobným výsledkem, ale není to tak jednoduché. Musíte respektovat soupeře. Pardubice přijely velmi dobře připravené, vedly si dobře. Byly pro nás hodně nebezpečné, na to si musíme pro příště dát pozor. Ale nakonec je nejdůležitější výsledek 5:2.“

I díky tomu je teď v Ostravě fotbalová horečka. Dorazilo dvanáct tisíc lidí, přeskočili jste minimálně do neděle v tabulce Spartu na druhém místě a za týden hrajete na vyprodaném vítkovickém stadionu právě proti ní. Cítíte tu bláznivou atmosféru ve městě?

„Teď je tady opravdu velmi dobrá atmosféra, protože tým si vede dobře. I když jsem byl mimo, ani jednou neprohrál. Fanoušci chodí a podporují nás, což je pro nás důležité. Dávají nám hodně energie, pomáhají nám. Doufám, že v tom budou pokračovat.“

Na tabulku se dívat můžete, nebo to je zakázáno?

„Jdeme zápas od zápasu. Víme, že máme šanci skončit druzí, ale takhle nemůžeme přemýšlet. Samozřejmě víme, že se blíží nejdůležitější část sezony, ale musíme zůstat maximálně soustředění a v tomhle módu se na ně chystat. Bude to hodně těžké.“

