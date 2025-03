Friis: Takhle jsme v roce 2025 ještě nebránili. Boj o druhé místo? Bude to těsné

Kdyby sparťanský trenér Lars Friis počítal defenzivní chyby svého týmu proti Plzni, obě ruce by mu na to asi nestačily. Tým si výjimečný obranný propad vybral v tom nejhorším možném zápase s přímým konkurentem, místo posunu na druhou příčku nastal pád na čtvrtou. Dostane defenzivní řada v dalším klíčovém zápase v Ostravě změn? „Nemohu tu v emocích vybírat základní jedenáctku na další zápas, to by nebylo fér,“ pravil po prohře 2:4 s Viktorií zklamaný Dán.

Co stálo za kolapsem ve druhém poločase?

„Je těžké vyhrávat zápasy, když děláte tak velké chyby. Pro soupeře bylo příliš jednoduché si tvořit šance, měl hodně prostoru.“

Co za těmi chybami stálo? A chyběl hodně Kairinen?

„Některé byly v přihrávkách, někdy jsme prostě reagovali pomalu. Některé typy gólů jsme inkasovali po velice dlouhé době, nedokážu si to příliš vysvětlit. Ráno jsme se dozvěděli, že Kairinen nebude moct hrát, museli jsme to řešit. Patrik Vydra za mě odehrál skvělý zápas, je to jedno z pozitiv. Udělal vše, co mohl, i když tam byly nějaké chyby. Bylo by to lepší s Kaanem? Těžko říct, ale je to hráč základní jedenáctky.“

Vystřídal byste znovu Olatunjiho za Sadílka?

„V první půli jsme začali dobře a i po gólu jsme měli více šancí. Plzeň nám nabízela prostor a potřebovali jsme více hráčů vepředu, hrát více přímočaře. Chtěli jsme přidat útočníka a stáhli jsme kvůli tomu Sadílka. Nebylo to tím, že by hrál hůře než ostatní. Lukáše Haraslína jsme tak posunuli na pozici číslo deset, museli jsme jít za vítězstvím. Střídání rozhodně nebyl důvod toho, že jsme inkasovali.“

Vnímáte právě defenzivu jako jednu ze slabin Sparty? Chyboval Vitík, Panák... Ne poprvé.

„V poslední době jsme viděli jeden z nejlépe defenzivně fungujících týmů Sparty za dlouhou dobu. Před Vánoci jsme měli problém, ale v roce 2025 jsme bránili velmi dobře. Počítám tam i zápasy s Interem či Leverkusenem. V zimě jsme na tom poctivě pracovali. V tomhle zápase jsme ale v obraně vůbec nevypadali jako v roce 2025. Je jednoduché po dnešku říct, že je naše obrana slabinou, ale vše je propojené – ofenziva i defenziva, není to tak jednoduché. Defenzivní fáze zkrátka byla proti Plzni hodně špatná a příliš jednoduše jsme nabízeli šance.“

Kam řadíte v porovnání s vámi v boji o druhé místo Baník a Plzeň?

„Daří se jim. Baník má skvělou sezonu a Plzeň se do toho opět dostává. Boj o druhé místo bude rozhodně těsný, je to úplně otevřené. Není to úplně to, co bychom chtěli, ale tak to momentálně je.“