Slovácko nemá kouče ani asistenta, náhrada se hledá. Manažer neúspěchy „přežil“

A je to. Vedení 1. FC Slovácko odvolalo z funkce trenéra Ondřeje Smetanu (42). Na lavičce byl teprve od půlky listopadu a odchází s negativní bilancí 2-4-6. Důvodem nejsou jen špatné výsledky a výkony, ale i dusná atmosféra uvnitř týmu, který si s nástupcem Romana Westa nesedl. Odešel také asistent Tomáš Polách, a to kvůli neshodám se Smetanou. Mužstvo dočasně převzal další asistent Tomáš Palinek (29), nový hlavní kouč se začíná hledat.

Smetanova éra v Uherském Hradišti byla krátká, neúspěšná a smutná. Klub, který skončil ještě v minulém ročníku na šestém místě, se najednou třepe, aby nezahučel do baráže. „Musíme se dívat dolů,“ přiznal kouč Ondřej Smetana po nedělním domácím výbuchu s Libercem (0:4). Tehdy už tušil, že šlo o jeho poslední duel u týmu, který se pod jeho vedením dostal do těžké herní i vztahové deprese.

Angažmá bývalého útočníka, jenž dorazil na podzim s pompou jako úspěšný trenér slovenského Ružomberku, je pro klub drahým špásem. Za Smetanu musel zaplatit odstupné ve výši 2,5 milionu korun a podepsal s ním smlouvu až do léta 2027. Nyní je bez trenéra i prvního asistenta Polácha, který se rozhádal se hlavním koučem už před duelem se Slovanem a kvapně opustil Slovácko. S jeho návratem se teď nepočítá. Přitom právě Smetana si Polácha v zimě přivedl jako náhradu za Jana Baránka mladšího.

Aktuálně má třináctý celek Chance Ligy dočasně na povel mladý Tomáš Palinek, jenž vede přípravu na následující náročný duel v Plzni. V realizačním týmu jsou také jeho otec Jan Palinek, někdejší prvoligový obránce, a sportovní manažer Veliče Šumulikoski, který Smetanův příchod domlouval.

Jeho pozice zůstala i po pondělním zasedání představenstva pevná. Po jednání Slovácko oznámilo pouze Smetanův a Poláchův konec. Klasicky ve smířlivém tónu.

„Přestože trenér Smetana odvedl v klubu velké množství práce a do svého angažmá vložil maximální úsilí, nepodařilo se mu přenést jeho vizi do výsledků a herního projevu. Představenstvo klubu se proto po důkladném zhodnocení situace rozhodlo přistoupit k jeho odvolání. Do doby, než bude pozice hlavního trenéra obsazena, povede tým asistent Tomáš Palinek,“ uvedl Petr Pojezný, výkonný ředitel organizace, která se po rekonstrukci kádru zřítila z ligové špičky do podprůměru.

A může být ještě hůř. Náskok na čtrnáctou Duklu je už jen osmibodový.