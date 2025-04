Čtete: Jak a čím Plzeň vyzrála na Spartu? Friis nahrál Koubkovi, dvě role pro Vydru

Matěj Vydra skončil zápas s bilancí 1+1, patřil ke klíčovým pilířům úspěchu Viktorie. Hlavně ve druhém poločase se dostal víc do ofenzivy, navíc pomohl s uzamčením jednoho z klíčů Sparty – vyřadil rozehrávku Filipa Panáka. Ačkoliv srovnal stoper Sparty na 1:1, Panák se nedostal tolik k oblíbenému vyvážení balonů, navíc s Vydrou prohrál souboj před třetí plzeňskou brankou. „Matěj se musel stahovat do hloubky, ale to celkem také zvládl,“ zmínil Koubek jeden ze záměrů. „Na začátku hrál Vydra na Vydru, v poločase se to přehodnotilo, hrál jsem víc na Panáka,“ usmíval se plzeňský útočník, jemuž výrazně pomohl prostor pro regeneraci během reprezentační pauzy.