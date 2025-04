Zákulisí Durosinmiho návratu: jiný typ Afričana, připomíná Bonyho. Zájemci se už ozývají

Vstoupit do diskuse (

V únoru vypustila Plzeň z klece nigerijského tygra. Hladového, s nakažlivým úsměvem ve tváři, ale naprosto odhodlaného ničit všechny soupeře. Rafiu Durosinmi (22) zažívá pohádkový návrat do profesionálního fotbalu. Rok a čtvrt herní pauzy je logicky znát, jenže ta čísla… Výjimečný šutér na jaře ve 13 zápasech zacílil přesně už sedmkrát, prosazuje se v nejtěžších zápasech – naposledy posadil dvěma góly na zadek Spartu. Náhoda? Nikoliv. Jedná se totiž o unikátního hráče, jehož výkonnostní level míří mnohem výš než na české trávníky.

„Co mu mám vytknout, když dá dva góly,“ pravil po nedělní výhře 4:2 na Spartě trenér Miroslav Koubek. Plzeňský kouč dobře viděl herní nedostatky, nicméně Rafiu Durosinmi v klíčovém ofenzivním atributu exceluje. Branky střílí podobně jako před těžkým zraněním, celkem sedmi jarními zásahy překonává veškerá očekávání, jak mohl jeho návrat na trávníky vypadat.

Ve třinácti jarních zápasech přidal k sedmi zásahům tři asistence, přesně mířil v nejtěžších šlágrech. Skóroval doma s Ferencvárosem a Laziem, v římské odvetě připravil gól Pavlu Šulcovi. Naposledy setnul dvěma zásahy Spartu, k tomu nahrál do gólového zakončení Matěji Vydrovi. Na dva góly potřeboval čtyři střely, vytvořil další čtyři šance, zvládl osm z patnácti soubojů. Nad takovým výčtem můžete jen obdivně zatleskat.

„Rafiu Durosinmi je náš rozdílový hráč ve vápně, zabiják. V poli to od něj není někdy podle našeho gusta – třeba by mohl víc míčů udržet zády k bráně. Ale jeho nejsilnější disciplína je box,“ zdůraznil Koubek, že nejlepší uplatnění hráče je ve vápně. „Jeho výkon ve velkém ligovém zápase je dalším měřítkem, že se dokáže vyrovnat s tlakem, při poměřování s nejlepšími týmy vyniká. To může být zásadní faktor pro jiné kluby, proč ho angažovat,“ vypíchl ve studiu Oneplay expert Jakub Podaný, někdejší záložník Sparty nebo Jablonce.

V rámci české ligy vyniká ve spoustě metrik. Data společnosti Opta (viz tabulka) ukazují na vysoký počet doteků ve vápně, extrémní efektivitu, přínos pro tým ve vytváření šancí, uvolňování spoluhráčů, schopnost zakončit v pokutovém území všemi možnými způsoby.

Přestup do Frankfurtu padl

Durosinmiho statistiky ještě víc ohromí vzhledem k tomu, kde se plzeňský útočník nacházel před rokem. Při téměř hotovém zimním transferu do Frankfurtu za 10 milionů eur (zhruba 250 milionů korun) neprošel zdravotní prohlídkou, v následném zásadním rozhodnutí šel do risku – podstoupil dvě operace kolena, aby vyřešil nedostatky na zdravotní kartě, které mu bránily k velkému přestupu.

Právě při jednom z klíčových rozhodnutí kariéry se projevuje naturel rodáka z Lagosu. Durosinmi mohl být zpátky na hřišti dřív, ale zvolil další zásah do těla, který měl změnit jeho zdravotní situaci, aby byl stoprocentně nachystaný na případné další angažmá. Věděl, že ho čeká dlouhá pauza s nejistým výsledkem. Po těžkém období se ale vrací ve velkém stylu a zdá se, že mu sázka vyšla. Včetně toho, že drží zdravotně a rychle nabírá zpátky potřebný fyzický fond.