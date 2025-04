Expert Buchta o Vindahlovi: Komplexní brankář, ale rezervy má. Občas situace neodhadne

Poslední zápas zazdil. Zaváhal především při prvním inkasovaném gólu, ve chvíli, kdy Pavel Šulc vrátil Plzeň na Spartě do hry a postrčil ji ke konečné výhře 4:2. Domácí gólman – a na první pohled neodstavitelná jednička – Peter Vindahl mu v (ne)kooperaci s Martinem Vitíkem uvolnil cestu. „Pro mě má Peter některé minusy, ale jinak si myslím, že je to fajn volba pro Spartu. Klidně bych s ním pracoval,“ říká Miloš Buchta, někdejší brankář Olomouce a nynější trenér mužů s rukavicemi.

Co byste Vindahlovi vyčetl ze šlágru s Viktorií?

„První gól nebyl v pořádku. Nedomluvil se se stoperem, vůbec tam nemusel jít. Rozebral bych to s ním, nasimuloval podobnou situaci na tréninku. Jde o to, že měl být výše postavený, nebo naopak zacouvat do reakčního postavení.“

Neměl jít do centru před druhou brankou Rafia Durosinmiho?

„Ono je to trošku jiné v televizi a v reálu na hřišti. Vypadá to jednoduše, jenže není. Možná mohl mít lepší postavení, byl hodně u přední tyče, pak by mohl vletět do balonu rybičkou. Ale bylo to výborně kopnuté.“

Diskutovalo se také o čtvrtém gólu Matěje Vydry. Útočník se trefil z nějakých dvaceti metrů. Nestál Vindahl špatně, z jeho pohledu příliš vlevo?

„Vydra to perfektně trefil, míč padal dolů. Ano, Vindahl mohl zasáhnout, ale šlo by o fantastický zákrok. Někdy to prostě letí, jste tam namalovaný. U obou gólů bych řekl, že Vindahl nechyboval, ale při shodě okolností jim mohl zabránit.“