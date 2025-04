Čtete: Kdo o co hraje v závěru ligy: hradecký útok na šestku, kdy bude slavit Slavia?

Nyní: 8. místo (36 bodů)

Nejlépe: 5. místo

Nejhůře: 12. místo

Skupiny dle Opty: o záchranu (2,1 %), o umístění (88 %), o titul (9,9 %)

Los: ČEB (d), HRK (v), KAR (d)

Kdo by na začátku jara čekal, že Slovan bude držet tři kola před koncem desetiprocentní šanci na top šestku? Byl by to grandiózní počin, který závisí téměř výhradně na zápase v Hradci.