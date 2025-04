Konfety již nelétají ze slezských svahů na Bazalech tak jako kdysi a na titul už to taky pravděpodobně nebude. To jsou však snad jediné dvě odlišnosti mezi atmosférou v Ostravě z mistrovského roku 2004 a současnou euforií z vynikajícího jara a druhého místa. Vítkovický stadion byl solidně zaplněný už minule proti předposledním Pardubicím, pro sobotní šlágr se Spartou je vyprodán do posledního místa. „A Baník má nakročeno k tomu, aby jí znovu sebral body,“ upozorňuje jeho bývalý záložník Adam Jánoš. Bitva rivalů začíná v 16 hodin.

Pro lepší pochopení situace co se teď v Ostravě děje, je třeba zmínit pár perliček na úvod. Některé oddíly z nižších soutěží v Moravskoslezském kraji si posunuly začátek utkání, i veledůležitým lidem se pro nedostatek vstupenek a míst ve skyboxech musí říkat ne, stejně tak se nedostane na všechny fotoblogery z fanouškovských komunit. Sektor hostů je vyprodaný po roce a půl a z fanshopu mizí věci závratným tempem. Dorazí i desítky skautů ze zahraničí.

Zápas Baník vs. Sparta, duel odvěkých nesmiřitelných rivalů, chce zkrátka vidět každý.

Domácí do něj jdou po dlouhé době jako favorit. Podle kurzů sázkových kanceláří, podle veřejnosti, podle expertů, podle fazony. Ano, do takové pozice vyrostl soubor kouče Pavla Hapala. Do role druhého týmu tabulky, který si to půjde na férovku rozdat s mistrem posledních dvou sezon a účastníkem hlavní fáze Ligy mistrů. Jehož mimochodem zrubal už v listopadu u něj na Letné.

„K tomu si připočtěte výhru v Plzni nebo konfrontaci s Kodaní. Všechny tyhle zkušenosti jim pomáhají. Výsledky mají podepsané dobrými výkony, což je ještě víc posiluje,“ vysvětluje někdejší středopolař Baníku Adam Jánoš. „Samozřejmě někdy zápas složitě urvali o gól, což kluci přiznali, ale ve většině utkání soupeře přehráli a neustoupili z trendu nastaveného trenérem Hapalem. Podrželi ho, dokoupili kvalitní hráče a dorostli jim mladí. Víceméně všichni mají sportovní formu, nikoho netahají ostatní nahoru. Spíš naopak. Každý jednotlivec ještě zlepšuje tým,“ chválí.

O poslední domácí výhře rozhodl Baroš

Druhý skalp Sparty v jediném ročníku si může Ostrava připsat po 43 letech. Na domácí výhru proti ACS čeká sedm roků, ta poslední byla nezapomenutelná. Milan Baroš v závěru skóroval hlavou, možná tím odvrátil sestup a s rukou u ucha slavil před lavičkou hostů, kde stál... Hapal! Takže i pro něj, jakožto bývalého trenéra Pražanů, půjde o speciální odpoledne. Určitě by nešťastnou vzpomínku vyměnil za novou, příjemnější.

Znamenalo by to, že se FCB trhne na rozdíl pěti bodů a celkový zisk zaokrouhlí na šedesát, což se naposledy povedlo Miroslavu Koubkovi před patnácti lety. Tehdy titul o kousek unikl, byl z toho třetí flek. Mistrovský tým Františka Komňackého z roku jich nasbíral 63, vyrovnání, či dokonce překonání tohoto počinu je tedy stále ve hře. Stejně jako vylepšení si pozice před nadstavbou a útoku na předkolo Ligy mistrů. Fanoušci si to velmi dobře uvědomují – a o to více užívají. Nálada v třísettisícovém městě opravdu nápadně připomíná tu z éry kanonýra Marka Heinze.

Článek pokračuje pod grafikou.

„Z naší strany to kolikrát proti Spartě bylo nemastné neslané. Nedokázal jsem si vysvětlit proč, možná přemotivovaností. Teď má Baník nakročeno k tomu nejen s ní hrát vyrovnaný zápas, ale sebrat jí znovu body,“ myslí si Jánoš, odchovanec Sparty. „Problém by byl, kdyby se klukům dostali do hlav broučci pochybností o formě soupeře. Pokud by si říkali, že je seknou, protože se jim nedaří, nedopadá to dobře. Znám to sám. Bez stoprocentní pracovitosti to nejde, pořád je to Sparta s nadstandardním kádrem,“ dodává středopolař, jenž v zimě zamířil do divizních Neratovic.

Baník s Ewertonem, nebo bez něj?

Hapal řeší stoprocentně nejhezčí „starosti“ za dva a půl roku u týmu. Trenér měsíce března šéfuje mužstvu s nejlepší formou v Chance Lize. Aniž by chtěl kdokoli snižovat jeho zásluhy, vzhledem k současnému laufu momentálně spíš jen ladí detaily, jak už párkrát naznačil. A k tomu všemu se mu vrací již stoprocentně zdravý a dotrénovaný Ewerton. Kapitán, nejproduktivnější hráč soutěže, největší hvězda Ostravy, miláček tribun. Strašák soupeřů, lídr, vzor pro mladé, chodící sebevědomí.

Brazilec má již kotník v pořádku, v tomto týdnu zapracoval i na kondici. Takže ve vzduchu visí dilema, zda Ewertona opět použít jako produktivního žolíka, nebo ho vrátit do úspěšné sestavy. Při variantě B by mu místo pravděpodobně přepustil Filip Kubala.

„Rozhodně bych ho šoupnul do základu, protože má pro Baník faktor X,“ vůbec nepochybuje Jánoš. „Ukázal to hned proti Pardubicím. Se Spartou nebo Slavií rozhodují maličkosti a Ewerton umí využít každou skulinu i malou chybu. Neříkám, že ostatní ne, ale jeho se dál drží lauf a psychická pohoda i po zranění. Je to kapitán, který táhne Baník za vítězstvím. Není šedou myší, pozvedává týmový výkon o level výš. Když je na hřišti, kluci okolo něj se cítí daleko líp.“

Realizační štáb s Ewertonem komunikuje. Je jasné, že pokud fyzicky vydrží už déle než poločas, nebude nikdo držet svou největší zbraň na lavičce. Fungující vazby z posledních týdnů by se nerozbily a takový univerzál Michal Kohút je schopen posunout se kamkoli.

„Kdybych měl u sebe takového frajera, o kterého se můžu opřít, s páskou a obrovským vlivem na tým, měl bych super pocit. Když se Ewerton zranil, byl chvíli vidět rozdíl. Ono to není jen o gólech a asistencích, on je schopný udržet každý balon. Zády k hráči, bokem, čelem... Obejde protihráče, nechá se zfaulovat, vytváří prostor pro ostatní. To týmu hrozně moc pomáhá. A ještě jedna věc. Jak je Ewerton chytrý a Sparta v rozehrávce občas nepřesná, může ji spolu s nepříjemným Erikem Prekopem presinkem nachytat,“ popisuje Jánoš, autor 90 ligových startů za Baník.

Duel na Městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 16 hodin, rozhodovat ho bude sudí Dalibor Černý. Lepší atmosféru už možná nejvyšší tuzemská soutěž v této sezoně nezažije.

Očima kouče Baníku Pavla Hapala: Nebudeme ustupovat

„Sparta měla dlouhou sérii výher, i jaro začala velmi dobře. Teď sice dvakrát prohrála, ale hlavně v ofenzivě má pořád velkou kvalitu. Pokud bychom podali výkon jako na Letné, jsme schopni Spartu porazit. Uděláme pro to všechno. Nebudeme ustupovat z našeho stylu, budeme se snažit hrát tak, jak hrajeme celé jaro. Celé to samozřejmě bude umocněno vyprodaným stadionem, ale nebojím se, že by to na nás mělo dolehnout. Kulisa je skvělá celou sezonu, my jsme na to zvyklí, lidí chodí hodně celou dobu. Naopak nám to pomůže a doufám, že nás fanoušci znovu poženou za vítězstvím.“

Boj o 2. místo – los

2. Baník (57 bodů)

Sparta D

Dukla V

Bohemians D

3. Plzeň (56 bodů)

Slovácko D

Bohemians V

Dukla D

4. Sparta (55 bodů)

Baník V

Mladá Boleslav D

Pardubice V