Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 7 )

Vstoupit do diskuse ( 7 )

Ve šlágru 28. kola Chance Ligy hostí fotbalisté Baníku pražskou Spartu. Domácí jdou do duelu v roli favorita, v Ostravě ale na svého rivala nevyzráli od roku 2018, kdy rozhodl legendární Milan Baroš. Jak souboj o druhou příčku a tudíž i místenku do předkola Ligy mistrů dopadne, sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport, utkání začíná v 16:00. Baníku se do základu vrací Ewerton, největší hvězda. Kouč Sparty Lars Friis udělal několik změn, hrají Elias Cobbaut nebo Ernal Krasniqi, jen na lavičce jsou Qazim Laci či Jaroslav Zelený.