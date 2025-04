Byl to všeobecně probíraný moment. Lars Friis v nedělní honbě za zvrat zápasu s Plzní o poločase stáhl střeďáka Lukáše Sadílka, za nějž poslal do hry kulturistu Victora Olatunjiho. Tah se nezdařil, Sparta jasně padla, Nigerijec nezahrál. Na Baníku bude muset trenér zvládnout duel bez chyby. To se týká i tvorby základní sestavy, z níž mu vypadl jeden ze silných kusů.

Ne, na Spartě neměli lehký týden. Porážka s Viktorií, byť v tuze poutavém střetu, je srazila na čtvrté místo, což rozhodně není figura, na kterou rekordman v počtu titulů (a držitel posledních dvou) cílí.

A do toho přichází tuzemská klasika, výjezd na místo, kde sparťany nenávidí podobně vehementně jako v Edenu. Do Ostravy.

„Je to pro nás těžké. Fotbalem žiji každý. Já to mám tak, že nad každou výhrou, prohrou, remízou přemýšlím i doma,“ vykládal v neděli večer na Letné kapitán Filip Panák. „Každý takový zápas je složitější vstřebat, ale od toho jsme tady,“ připomněl pád s Viktorií. „Musíme se ale nastartovat, od toho jsme tady. Na Spartě vždycky budou nejvyšší cíle, ať je to první místo nebo teď potenciálně druhé. O něj chceme hrát. Jsme tady od toho, abychom se připravili. Věřím, že to tak bude,“ vzkázal na Baník.

Aby bylo, je nutné trefit složení sestavy. Je jisté, že z ní vypadne Martin Vitík, pravý stoper a stálice, který však proti Plzni herně propadl. Má trest za čtyři žluté karty. K jeho dopočítání bylo maličko složitější dojít… Vitík byl totiž vyloučen na podzim v derby, proto měl být aktuálně na třech žlutých. Ze zápasu by se mu totiž počítala pouze červená. Jenže jeho trest byl zrušen, vyloučení zneplatněno, tak mu bylo do statistik zaneseno první napomínání. Proto bude na Baníku mimo hru.

Kdo za Vitíka?

Friis má několik možností, jak jej nahradit. Nastoupit může Emmanuel Uchenna, ještě na podzim hráč Ostravy. Jenže ten se spíš po nedobrém výkonu Tomáše Wiesnera proti Viktorii postaví o řadu výš, tedy na wingbeka. Na pravou stranu defenzivy se nejvíce nabízí přesunutí Asgera Sörensena zleva, ostatně jde o jeho primární pozici.

Nalevo může naskočit Elias Cobbaut, jenže tomu se nepovedl duel v Liberci. Proto se spíše čeká Jaroslav Zelený stažený z postu wingbeka, kde by mohl poprvé od konce listopadu, kdy hráli Letenští na Dukle, nastoupit v základu Matěj Ryneš.

Klíčový pro Spartu bude také fakt připravenosti Kaana Kairinena. Proti Viktorii byl ve stavu nemocných, na mužstvu to bylo znát. Patrik Vydra nebyl takový tmel jako finský elegán. I když ho Friis chválil.

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

„Patrik za mě odehrál skvělý zápas, je to jedno z pozitiv. Udělal vše, co mohl, i když tam byly nějaké chyby. Bylo by to lepší s Kaanem? Těžko říct, ale je to hráč základní jedenáctky,“ vlastně přiznal kouč potíž ve středu pole.

Trenér navíc srdce hry oslabil o poločase střídáním, které se nepovedlo. Lukáš Sadílek šel z placu, Victor Olatunji na něj, za stavu 1:2 chtěl Friis posílit ofenzivu. Mělo to jen krátkodobý efekt, celkově šlo o chybu. Proto se dá těžko očekávat, že by na Baníku ustoupil od rozestavení se třemi středními halvy a vrátil do hry trojzubec útočníků.

Spartě to proti Plzni nesedlo, proto prohrála a dostala se do problémů v boji o druhé místo v konečné tabulce.

„Soupeřům se daří. Baník má skvělou sezonu a Plzeň se do toho opět dostává. Boj o druhé místo bude rozhodně těsný, je to úplně otevřené. Není to úplně to, co bychom chtěli, ale tak to momentálně je,“ utrousil Friis.

V sobotu večer bude – možná – o něco jasněji.