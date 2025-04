Strašně to bolí, chyby gólmanů jsou téma, ulevil si kouč Sigmy. Boháčův zákrok? Šel tam jako prase!

Co říkáte na zápas, který pro vás dopadl špatně?

„V prvním poločase Karviná ukázala, že se pokouší o kombinační hru. Ve druhé už to zjednodušila. Po laciné brance jsme se dokázali oklepat dobře proměněným nájezdem Artura Dolžnikova, pak měl ještě jednu šanci. Ve druhé půli jsme byli kvalitnější, ale ty akce jsme nedohráli. Několikrát to viselo na vlásku. Tyhle možnosti nás nakonec stály i ten bod.“

Proč jste nezvládli závěr?

„V momentě, kdy jsem věřil, že dáme vítězný gól, jsme byli málo důrazní u brankové čáry a umožnili jsme ho vstřelit soupeři. Musím pochválit Davida Planku za to, jak to dokázal krásně a myslím, že i vědomě zakončit na zadní tyč. Znám ho z reprezentace, je to fantastický fotbalista. Měl velký podíl i na první brance. Má obrovský potenciál. Smutné pro nás je, že to byla snad jediná šance Karviné ve druhém poločase. Jsme obrovsky zklamaní, že se nám nepodařilo navázat na remízu z Jablonce.“

Štve vás lehký první gól, kdy Michal Tomič zaskočil brankáře Jana Koutného? Gólmani vás moc nedrží.

„Kluci si vybírají chyby v ten nejméně vhodný okamžik. Laciné góly nedáváme, naopak je dostáváme. Je to takový nekonečný příběh. Když zápas nedovedeme do vítězného konce, je taková chyba samozřejmě víc vidět. Je jasné, že pozice brankáře je pro nás téma.“

Potěšil vás naopak jediný střelec Artur Dolžnikov, jenž zaskočil za vykartovaného Matěje Mikulenku?

„Jeho tahovost a rychlost byly znát. Nájezd proměnil chladnokrevně. Matěje Mikulenku dokázal zastoupit. Konkurence je veliká.“

Co je s Filipem Slavíčkem, který kvůli zranění nedohrál?

„Byl úplně nevybíravě sestřelen protihráčem (Sebastianem Boháčem). Šel tam jako prase. Věděl, že už balon mít nebude. Filip má otřes mozku, odvezla ho záchranka. To asi odpovídá tomu zákroku.“