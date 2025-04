Takže bod je málo?

„Myslím si, že dnes to byl výborný fotbal nahoru dolů. Divák si přišel na své, ale my jsme s bodem asi víc zklamaní než domácí. Měli jsme víc šancí, neskutečné množství střel. Hodně z nich bylo zblokovaných, měli jsme i hodně rohů. Tlak jsme měli větší my, i když jsme hráli venku.

Karty jsou rozdané tak, že je dost pravděpodobné, že se do Ostravy podíváte ještě v nadstavbě...

„Ještě jsou dvě kola do konce, nikde není napsané, že se sem musíme vrátit. Ve fotbale je možné všechno. Tyhle zápasy nemají favorita. Všude jsme slyšeli, že je Baník našlápnutý. Ano, byl, ale my jsme po těžké prohře s Plzní ukázali, že stále umíme hrát fotbal a stále se s námi musí počítat. Možná nás už někteří lidi odepisovali.“

Nečekal jste, že budete mít méně prostoru, než jaká byla realita?

„Věděl jsem, že na mě budou agresivní jako v každém zápase. Ale čím víc prostoru mám, tím víc mi to možná škodí... (úsměv) Hodně střel mi zblokovali, ať už to bylo pravou nebo levou nohou. Snažil jsem se obránce rozhodit, párkrát se mi to podařilo, ale nedotáhl jsem to do gólového konce, což mě mrzí. Bod bereme, ale chtěli jsme víc.“

SESTŘIH: Baník - Sparta 1:1. Šlágr kola bez vítěze, domácí udrželi rivala pod sebou • iSport.tv

Jak se vám hrálo zpátky v rozestavení 3-4-3?

„Ať už hrajeme 3-4-3, nebo 3-5-2, stále se snažíme držet stejnou strukturu. I mužstva, která hrávají čtyřku, někdy padají do trojky. Je to jen formace na hřišti. Každý hráč ví, co má dělat v jakémkoli rozestavení. Nebylo to úplně 3-4-3 v určitých pasážích, občas jsem si seskakoval pod Kuchtiče. Rotujeme, což je pro obranu soupeře vždycky složité. Pro nás to nebylo nic nového.“

Přiznejte, čekali jste Ewertona v základu, nebo spíš na lavičce?

„Do šatny Baníku nevidím... (úsměv) Trenér chce vždycky postavit své nejlepší hráče. Je kapitánem Baníku, takže proč by neměl hrát v takovém zápase? Oni znají svou sílu. Jsem moc rád, že jsme Ewertona do ničeho nepustili, my jsme ho ubránili stejně jako oni mně. To je další pozitivum pro naši obranu, dokázala ubránit tak dobrého hráče. Dodá to našim klukům sebevědomí a já pevně věřím, že se vrátíme na vítěznou vlnu hned v dalším zápase.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Jaké to je nastupovat nad Eliasem Cobbautem? Je to pro vás jiné, když má levý stoper silnější levou nohu?

„Mně se hraje dobře s každým, kdo je na hřišti, ať už je to levák nebo pravák. Už jsem si zvykl na to, kam a jak chodí přihrávky od leváka a od praváka. Musíte to vždycky vyhodnotit. Dneska jsme dobře pracovali na obou stranách, měli jsme tam průniky. Krasniqi větral obranu, ukázal svou sílu.“

A co gól Baníku? Nedoufali jste, že rozhodčí pískne Šínovi vysokou nohu?

„Těžko se to hodnotí, za nás to bylo všelijaké. Asger šel hlavou dolů, on zas nohou nahoru. Nemůžu to hodnotit – ani nechci. Pan rozhodčí to musí vidět. Nešel se ani podívat, tak měl asi zprávu, že to bylo správné.“