Matěj Šín využil propadlého balonu po ostrém souboji Erika Prekopa s Filipem Panákem, ve kterém se oba navzájem drželi, přehodil si špičkou nohy Asgera Sörensena, jenž šel do míče skloněnou hlavou, a pak jej na vápně rovnou ze vzduchu napálil nártem za Petera Vindahla.

Dánský brankář spolu s ostatními sparťany hned běžel protestovat, i na utlumené reakci Šína a otočení směrem k sudímu Daliboru Černému bylo vidět, že si není jistý, zda trefa bude uznána. Pravidla říkají: „Za nebezpečnou hru vůči soupeři se považuje, jestliže se např. hráč snaží zasáhnout nohou míč na úrovni trupu nebo hlavy soupeře, který je v bezprostřední blízkosti míče (tzv. vysoká noha).“

Šlo o hraniční situaci, Černý se nakonec nešel podívat ani na obrazovku, čili VAR Tomáš Kocourek byl s verdiktem ze hřiště zajedno. „Jak znám Spartu, divil jsem se, že mi to uznali. Ale já jsem tu nohu pak stahoval, nedotkl jsem se ho, cítil jsem, že tam ještě byla fuga (díra, prostor - pozn. red.),“ popisoval střelec.

Pro odchovance Baníku šlo o výjimečný moment. Skórovat proti největšímu rivalovi před vyprodaným stadionem a v blízkosti domácího kotle? „Úžasný pocit, splněný sen. Užíval jsem si to plnými doušky. Běžel jsem někam do míst, kde seděla přítelkyně,“ usmíval se Šín.

Kromě gólu, již sedmého v této ligové sezoně, si mohl o chvíli později připsat ještě asistenci. Vybídl Erika Prekopa, ale toho Vindahl vychytal. V první půli právě tihle dva byli nejlepšími hráči Slezanů, po pauze už však i je Sparta dokázala pohlídat a na place dominovat.

„Už jsem trochu vařil a moc mi to neběhalo,“ přiznal Šín, že střídání v 66. minutě navzdory některým reakcím tribun přišlo vhod. „Zatlačili nás kvůli našim nepřesnostem. Po zisku míče jsme si neodpočinuli. První přihrávka musí být přesná, do klidu. Jenže my jsme furt balon vyhazovali a dostávali se pod tlak. Sparta nás svou kvalitou donutila se zatáhnout.“

Ačkoli hrála Ostrava podle Šína až do úplného závěru na výhru, nakonec bod bere. „Je dobrý,“ nepochyboval. „Před zápasem bylo velké haló, byli jsme postavení do nějaké role, kdy se počítalo s jasnou výhrou Baníku. Ale kdybyste nám před rokem nebo rokem a půl řekli, že budeme takto bodovat se Spartou, bereme to všemi deseti. Jsou o dva body za námi, doufám, že se před ní udržíme až do úplného konce sezony. A Liga mistrů? V hlavách to možná někdo má, ale já bych byl spokojený, když skončíme po základní části lépe než v minulé sezoně a uvidíme, kam nás to posune. Se všemi se pak ještě potkáme v nadstavbě a tam se to rozhodne,“ doplnil druhý nejproduktivnější baníkovec s bilancí 7+3.

A taky už právoplatný český reprezentant. Pokud bude Šín takhle pokračovat i nadále, není jisté, zda by si případné evropské poháry za FCB vůbec zahrál. Očekává se, že na něj ze zahraničí na Bazaly dorazí lukrativní nabídka. Skautům klubů z nejlepších pěti soutěží vychází blonďatý vysokoškolák skvěle i v datové analytice.

Čísla, kreativita, charakter, věk = klenot českého fotbalu.

