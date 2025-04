Útočný trojzubec ve Slavii: Kušej nabízí jinou perspektivu. Míč pod dresem? Vzkaz partnerce, zářil

Vstoupit do diskuse (

Potřeboval se ukázat, na zeleném obdélníku zasvítit. Vasil Kušej tlak zvládl. Hradci Králové, jak už se v lize stává tradicí, pustil žilou. Za nepříznivého stavu 0:1 dvěma přesnými trefami do terče vyřídil obrátku na 2:1 a Slavii postrčil o další kus k titulu. „Nezapomenutelné,“ svítily oči hrdinovi. Trenér Jindřich Trpišovský získal nový rozměr sestavy. Od sobotního večera ví, že otevřít konzervu zvládne jeho tlupa i bez vysokého útočníka.

Na chvíli dali řeč, kouč cítil potřebu promluvit s hráčem, s nímž má významné plány po zbytek sezony. Doslovný přepis konverzace neexistuje, nicméně z debaty vyplynulo zhruba toto: Vasile, chci mít na hřišti toho drzého Kušeje z Mladé Boleslavi! Přestaň se soustředit na věci okolo, hraj svůj fotbal! „Šlo spíš o takový krátký rozhovor. Na rozcvičce před utkáním jsme se o tom bavili znovu, trenér se mě ptal, co mě do Slavie dostalo, jaký jsem. Proti Hradci jsem hrál, jak umím, takový jsem,“ usmíval se.

Po sobotě si může Trpišovský udělat zelenou fajfku, proti Hradci Králové přišel do arény podsaditý drzoun s devítkou na zádech. V utkání udělal dvěma góly rozdíl. Za stavu 0:1 si našel propadlý míč u tyče a navzdory skluzu Tomáše Petráška a snaze gólmana Adama Zadražila, procpal míč do sítě. Druhý gólový moment si užil pod Tribunou Sever. Po necelé hodině hry si našel balon po centru Ivana Schranze a z voleje rozhodl o slávistickém vítězství. Bílou kouli si radostí strčil pod dres, nechtěl ji nikomu dát.

„To byl pozdrav partnerce. Termín máme v květnu. Na tenhle moment jsem čekal, abych tuhle oslavu mohl ukázat,“ líčil do kamer televize Oneplay. „Pocity jsou to nezapomenutelné, pozitivní. Jsem moc rád, že jsem mohl týmu pomoct, mám velkou radost. Abych pravdu řekl, takhle jsem si to od rána vysníval. Že bych gól dát, ale dva jsem si určitě nepřestavoval.“

Na Hradec má spadeno. Východočechům vstřelil první ligový gól, na podzim je ještě v dresu Mladé Boleslavi pohřbil dvěma asistencemi, teď jim sebral úsměv z tváře dalšími dvěma góly. „Většinou se mi proti nim daří,“ zahlásil. „Nemá lepšího soupeře, než Hradec Králové,“ ušklíbl se trenér poražených David Horejš.

Kdyby měl Kušej vyladěnou koncovku, Hradec mohl odjíždět s debaklem. Trefit vše do brány, měl pět branek. „Jsem na sebe naštvaný. Kdybych dal ještě jeden gól, mohli jsme se uklidnit a nehráli bychom pod takovým tlakem. Beru to ale s pokorou a s respektem k soupeři. Přesto si myslím, že gólů mohlo být víc.“

Nová ofenzivní síla Slavie?

Teď na chvíli zapomeňte na promarněné šance. Nadmíru skvěle totiž fungovala nově složená ofenzivní trojice. Na křídlech létali Kušej s Lukášem Provodem, na místě devítky se pohyboval Ivan Schranz. Netradiční formace fungovala náramně, všichni se uměli dostat do solidních střeleckých příležitostí, slovenský reprezentant nahrál Kušejovi na obě branky.

Slavia se přesvědčila, že může zdařile fungovat i bez vysokého Tomáše Chorého, toho času v početném zástupu zraněných. Jindřich Trpišovský získal s Kušejem novou perspektivu sestavy.

„Celý útočný trojzubec, podporovaný zálohou i obranou, fungoval skvěle. Když má Kušej den, je prakticky nebránitelný. Ivan Schranz nastoupil poprvé na hrotu útoku. Měl trochu jiné úkoly, seskakovat si níž a tím otevírat prostory pro křídla. Myslím, že i finální produkt stál za to,“ pochvaloval si slávistický trenér.

Kušej musel čekat na první šanci v základní sestavě až do osmadvacátého kola. V dalších zápasech ve zbytku sezony dostane příležitostí mnohem víc. Po sobotní skládce Hradce o tom není pochyb.