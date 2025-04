Trmalův „beachvolejbalový“ zkrat a červená karta. Teplice ale trápilo i hřiště: Rozhodně chybí lampy...

Zdenku Frťalovi se v posledním kole hned trojnásobně rozpadla obrana a tak musel sestavu svého týmu náročně lepit. Nedá se říct, že by to proti kvalitnímu Jablonci, hlavnímu kandidátovi na páté místo, vzadu extrémně hořelo, ale jeden moment poslal snahu domácích do nemilosrdné spirály.

Po půl hodině hry poslal Sebastian Nebyla ostrým balonem za obranu na zteč Jana Chramostu, brankář Trmal situaci neodhadl, objevil se daleko od vlastního vápna a po lobu zkušeného útočníka hrábl rukou. Na první pohled si teče balonu, který nakonec domácí zastavili ještě před brankovou čarou, všimla jen hrstka jabloneckých hráčů. Když ale sudí Hocek po upozornění VAR zkoumal opakované záběry, bylo jasné, že bude zle. Pravidla mluví jasně = červená karta.

„Viděl jsem už v reálu, že brankář sáhl na míč rukou. Jen mě mrzí, že to nebylo pískáno hned na hřišti, ale až po zásahu VARu,“ podotkl hostující kouč Luboš Kozel. „Mám stejný názor. Vnímal jsem to stejně jako Luboš, už jsme byli nastavení na střídání,“ souhlasil Frťala, který už před dlouhým zkoumáním kývl na náhradního brankáře Richarda Ludhu.

(Ne)viditelný dotek naopak nezaznamenal stoper Ondřej Kričfaluši. „Ale největší chyba byla, že šel Chramosta sám na bránu. To jsme jako obrana nezvládli, červená karta byla kvůli tomu,“ podotkl.

Pro Trmala šlo o vůbec první vyloučení v kariéře, takový zkrat nepředvedl ani na české, ani na portugalské scéně. Vzhledem k tomu, že ho v bráně nahradil dříve nejistý Ludha, a pomohl obraně udržet čisté konto solidními zákroky, teplická situace mezi třemi tyčemi je opět zamotaná. Tedy alespoň k příštímu víkendu, v pohárovém špílu na Letné nastoupí stoprocentě Slovák.

Kozel si odfrknul, že zápas těsně před pauzou rozhodl Lamin Jawo. Na teplickém trávníku, který především na pravé straně z pohledu laviček připomínal pískoviště, totiž nebylo jednoduché si šance vytvářet, ani proměňovat. Záludné odrazy míče a nepevné podloží pod kopačkami, hostům notně střelbu komplikovaly. „Terén prostě není dobrý,“ povzdechl Kričfaluši.

„Z naší strany to nebylo povedené utkání. Ani v plném počtu jsme si nebyli schopni párkrát přihrát míč. Vymlouvat se na terén nemá smysl, protože pro soupeře byl stejný. Na jedné půlce je to o něco horší, tak jsme tam nechtěli u rozehrávky příliš nic vymýšlet. Nikoho netěší takové terény, ale hráli jsme před x lety i na horších hřištích,“ doplnil Frťala.

Vidina toho, že se na Stínadlech odehraje tuto sezonu pohledné utkání plné kombinací po zemi, pomalu mizí v dáli. „Nejsem trávníkář, takže neumím úplně odpovědět. Ale rozhodně tomu chybí lampy, které by se o to staraly celou zimu a vypadalo by to jinak,“ reagoval na dotaz tiskový mluvčí Martin Kovařík.