Brännström: Bude se nám špatně spát, nejsme dost dobří. Co budoucnost v Boleslavi?

Mladá Boleslav se trápí herně i výsledkově. Po posledním nezdaru ve 28. kole Chance ligy proti Dukle (0:1) se černá série Středočechů natáhla už na šest proher v řadě a tým s evropskými ambicemi balancuje na hraně skupiny o udržení. „Náš defenzivní blok se prostě rozpadnul. Všechny týmy by měly problémy, pokud by měly tolik absencí na jedné pozici,“ vysvětloval špatné výsledky trenér Andreas Brännström, který by měl podle informací iSportu po sezoně klub opustit.

Zápas proti Dukle byl vyrovnaný, přesto odcházíte poražení, ještě navíc po smolném gólu v konci. Je těžké zkousnout tuhle porážku?

„Obecně to byl celkem špatný zápas. Bylo tam hodně přerušení… faulů, rohů, autů… V poslední době jsme dostávali hodně gólů, tak jsme chtěli být hlavně jistí vzadu a získat čisté konto. Vepředu nám pak chybělo víc kvality.“

Už jste mluvil s hráči? Co jste jim řekl?

„Okamžitě po zápase si toho nikdy příliš neříkáme. Bylo to je krátké v duchu: ‚Je to náročné, budeme trpět a bude se nám špatně spát.‘ Víc si toho řekneme den po utkání.“

V poslední době se vám nedaří. Ve všech soutěžích jste prohráli už pošesté v řadě. Kde je problém?

„Někdy se vám výsledek může zdát nespravedlivý, ale dlouhodobě je fotbal férový a my prostě nejsme dost dobří.“

Co týmu v poslední době nejvíc chybí?

„Není to raketová věda. Máme prostě hodně zraněných v defenzivě. Když se podíváte na Slavii, která je obecně skvělým týmem, tak nejsou tak dominantní jako předtím, a to jim vypadli jenom dva hráči. My to takhle máme už dva měsíce. Náš defenzivní blok se prostě rozpadnul. Martin Králik je pořád mimo, Dominik Kostka a Tomáš Král měli zdravotní problémy. Marek Suchý jako jediný vydržel zdravý, ale měl dva karetní tresty krátce po sobě a trochu ztratil rytmus. K tomu nám v zimě odešel Patrik Vydra. Tohle byl na podzim náš celý defenzivní blok a najednou jsme neměli nikoho z nich. Když Slavii tolik chybí dva hráči, jak to pak asi dopadne u nás, když jde dokonce o pět hráčů najednou. To je hlavní důvod. I tak bychom ale měli být lepší.“

Vy se s marodkou v zadních řadách potýkáte prakticky od začátku jara…

„Když vám vypadne jeden hráč, tak mu můžete dát čas, aby se vrátil. Trénuje několik týdnů, pak dostane první minuty… Když vám ale chybí všichni, tak má prostě jeden trénink a jde hrát, protože ho potřebujete. Takže samozřejmě nejsou úplně v nejlepší formě. Navíc se kolem vás hráči různě mění. Když s někým hrajete poprvé, tak to prostě nebude tak jisté. Zní to jako výmluvy, ale všechny týmy by měly problémy, pokud by měly tolik absencí na jedné pozici.“

Už jste zmínil Patrika Vydru. Spolu s ním odešel v zimě i Vasil Kušej. Stojí za jarním propadem i fakt, že jste tyhle dva hráče prostě nedokázali dostatečně nahradit?

„Byli to dva top hráči našeho týmu a tak kvalitní hráči prostě stojí hodně peněz. Pro menší klub je to těžké, protože si takhle drahé hráče prostě nemůžete dovolit. Tím pádem musíte pracovat s velkým předstihem a vždy koukat půl roku dopředu, protože pořád budete přicházet o nejlepší hráče. Pak musíte pracovat velmi chytře ještě předtím, než budou mít tak vysokou cenovku a na to potřebujete fantastický skauting.“

V týdnu se spekulovalo o vašem možném konci v klubu po této sezoně. Můžete se k tomu nějak vyjádři?

„Je to složité. Teď se k tomu nechci vyjadřovat a tohle nechám na později. Nyní se musíme soustředit na to, abychom získali body, které potřebujeme.“