Kalvachův ťukes s „Rafou“ i klasika Plzně: Paluska roste pro velký fotbal. Máme zase chuť

Tři body a splněný úkol, souhlasíte?

„Z naší strany to byl povedený zápas, první půle velmi slušná. Hráli jsme aktivně, přesně, jak jsme chtěli. Začátek druhé byla trošku naše klasika, zbytečně jsme zalezli a přežili asi dvě šance při jejich hlavičkách. Závěr jsme už zase kontrolovali. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli.“

Při gólu na 2:0 šlo o nacvičenou akci?

„Mám rád tyhle situace, když si to s hroťákem můžu takhle narazit. Rafa mi to sklepl skvěle, pak to bylo celkem jednoduché a levačkou jsem to proměnil. Hlavně, že nám to pomohlo uklidnit se před druhým poločasem.“

Jsou teď ligové zápasy příjemnější, když se po konci v Evropě můžete soustředit jenom na zápasy v domácích soutěžích?

„Věřím, že ano. Čas na odpočinek a přípravu je delší. V posledních zápasech před reprezentační pauzou – v Pardubicích nebo s Baníkem bylo vidět, že nám po čtvrtečních zápasech v Evropě něco chybí. Teď jsme zdraví, můžeme se na ligové zápasy lépe nachystat a je to na hřišti vidět, máme zase chuť. Víme, o co hrajeme, jsme připravení na konec sezony.“

Daří se vám i střelecky, v lize jste se trefil počtvrté.

„V posledních sezonách jsem dal vždycky dva góly, v první sezoně v Plzni pět, tohle je určitě také střelecky povedená sezona. Jsem rád, že mi to tam padlo.“

Sledovali jste pozorně remízu Sparty v Ostravě?

„Sobotní výsledek nám nahrál, všichni jsme vnímali, že dneska se můžeme posunout na druhé místo, to je náš cíl do nadstavby, abychom do ní šli v co nejlepší výchozí pozici. Čekají nás poslední dva ligové zápasy, v nich chceme uhrát šest bodů a v nadstavbě to snad dotáhneme.“

Vnímáte, jak s přibývajícími zápasy roste v obraně Jan Paluska?

„Pořád je mladý, ale Lusky každý zápas ukazuje, že je to výborný fotbalista, roste pro velký fotbal. Je to jenom na něm, dobře že sbírá starty a minuty. Do budoucna bude patřit mezi nejdůležitější hráče Plzně.“