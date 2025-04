Ščasný o Spartě: Je chyba, že hráč za velké peníze nehraje. Sörensen? Šel do souboje připos*aně

Po sérii devíti ligových výher přišel bodový propad. Fotbalisté Sparty navázali na porážky s Libercem a Plzní remízou 1:1 ve 28. kole Chance Ligy na hřišti ostravského Baníku. Trenér Lars Friis udělal v herním schématu výraznou změnu, vrátil se k ofenzivnímu trojzubci. „Tohle byl určitě správný krok, herní projev se změnil,“ uvedl Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport. Co se mu líbilo na výkonu Slavie proti Hradci Králové (2:1) a v čem je efektivnější než rival z Letné? A jak by posoudil souboj Matěje Šína s Asgerem Sörensenem, který předcházel brance Baníku?

Pomohl Spartě návrat k trojzubci?

„Sparta přešla na podzim k rozestavení 3-5-2, protože u ní došlo k poklesu výkonnosti. Přesto jsem vždycky tvrdil, že varianta se třemi ofenzivními hráči je nejúčinnější. Změna systému jí proti Baníku vyšla, ale o personálním složení jsem nebyl přesvědčený.“

Co se vám nezdálo?

„Výkon týmu byl oproti předcházejícím utkáním velmi dobrý. Sparta zahrála dobře, kvalitně, byla velmi silná na míči, ale nepozdávaly se mi některé individuální výkony. Nevím, kdo byl zraněný, v jaké formě, ale třeba Krasniqiho v základní sestavě nevidím.“

Do Sparty přišel před startem této sezony, zatím se naplno neprosadil…

„Pokud hráč přijde do Sparty a neustále se střídá, že hraje, nebo ne, má to velký dopad na psychiku. Trenér (Lars Friis) se vyjádřil, že si je vědom toho, že Krasniqiho nestaví a že mu chybí sebevědomí. To je ale logické. Každopádně když přijde jako posila, musí odvádět podstatně víc.“

Stejně jako útočník Albion Rrahmani?