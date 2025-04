Nové éra Teplic je tu. Miliardář a čerstvý majitel Milan Kratina poprvé předstoupil před novináře, aby do detailu objasnil, jak se v severočeském klubu chystá fungovat. Jak už čtyřicetiletý podnikatel, který klub koupil od sklářské firmy AGC, naznačil dříve – klub se bude vydávat dlouhodobou cestou zlepšené infrastruktury a mládeže. „Ale myslím, že do deseti let bychom se měli do Evropy dostat,“ míní Kratina.

Milan Kratina sice dříve fotbalový klub kupovat nechtěl, v posledním roce a půl ale aktivně jednal o vstupu do Teplic. Nepřivábily ho jen sportovní, ale i podnikatelské záměry. „Spolupráce s AGC je na evropské úrovni velmi zajímavá. Dělali jsme si s nimi vždy v rámci jednání legraci, že se stanou našimi nájemci stejně jako jejich konkurenti. Spolupracujeme napříč Evropou a akvizice FK Teplice je třešničkou. Je to velký závazek,“ řekl na úvod setkání s novináři.

Tři roky zpátky jste řekl, že se necítíte kompetentní ke koupi fotbalového klubu a spíše směřujete ke změně českého fotbalu jako takového. Co se od té doby změnilo?

„AGC. Ta odpověď je jednoduchá. Kdyby tu nebylo a neudělali bychom s nimi spolupráci na evropské úrovni, Teplice bychom nekoupili. Tak jednoduché to je. Podobně jsme koupili letiště v Brně, kdy jsme kupovali pozemky kolem a pak jsme si řekli, kupme celé letiště. Nemám ambici řídit klub dennodenně a sportovně, ale mám ambici tu vybudovat něco velkého.“

Jak jste si v roli nového majitele užil zápas na Letné?

(usmívá se) „Mluvil jsem ráno s mámou, která slaví dnes narozeniny. Říkala mi: to jste nemohli vyhrát? Zápas byl skvělý a ukazuje potenciál týmu. Obecně se úplně nechci vyjadřovat ke sportovní stránce a nechci působit jako ten, co přijde a má názor na všechno. Od sportu přes kulturu až po potápěče k Thajsku. Potřebujeme zabrat se slabšími, se silnými umíme.“

Jak jste připraven na emoce, které zákonitě přijdou?

„Připravit se na to nejde. Už předtím jsem Lukáše Haraslína neměl rád, ale za ten včerejší gól… Dělám si srandu, věřím, že se nám to stále povede brát s nadsázkou. Není v mých silách být na každém domácím zápase, což byl jeden ze závazků, co jsme řešili. Je to pro mě nemožné. Uvidíme, řekneme si za rok, jestli budu nadávat, že nás řezali jak žito a co bylo nespravedlivé…“ (usmívá se)

Do kabiny chodit nebudete?

„To bude vždy asi na domluvě se sportovním úsekem, ale že bych se tam chodil pravého beka ptát, proč hodil aut doprava a ne doleva, to opravdu ne.“

Dá se říct ohledně nákupu klubu nějaká částka?

„Nemůžeme komentovat. Věřím, že ten závazek je dostatečný.“

„Umělci krátkých peněz“

Fanoušci si určitě říkají – bude na nákup dražších hotových fotbalistů?

„To je hodně otázka na balanc a udržitelnost. Pracujeme s nějakým rozpočtem, ale jak ho můžeme zvýšit? Jsou tu nějaká finanční pravidla a my musíme zvýšit příjmy. K tomu musíme být atraktivnější pro sponzory. Nebo můžeme více hráčů vychovat a prodat. Ale je to dlouhodobá cesta. Rozhodně nevezmeme stovky milionů, abychom nakoupili hráče. Tomu se říká „umělci krátkých peněz“. Měli jsme případy, kdy si někdo koupil Slavii a pak na to neměl. Chceme pracovat, je to dlouhodobá cesta.“

Ale když přijde pan Frťala a poprosí, že potřebuje dva hráče…

„Záleží, s jakými by přišel. Obecně, bavit se o tom budeme. Věřím, že aktivnější na přestupovém trhu budeme.“

Změní se název klubu?

„Jsme puristé. Líbí se nám FK Teplice. Můj osobní názor je, že do oficiálního názvu klubu sponzoři nepatří. Nevím, co by muselo přijít za fantastického sponzora. Vemte si Real Madrid, Manchester United, Slavia Praha, Sparta Praha… Nemyslím si, že je nějaká šance změny klubu.“

Chystají se změny v managementu klubu?

„Nejsme tím, kdo by byl hrr do akcí. Chceme se seznámit s tím, co se tu děje, navíc jsme spokojení s tím, co tu management v rámci svých možností dokázal. Na změnu potřebujete hlubší znalosti. David Beckham na sportovního ředitele zatím nepřichází.“

Dáváte velký apel na vybudování infrastruktury. Co musíte dát dohromady na Stínadlech?

„Když si přečtete rozhovory s jinými vlastníky klubů, někteří začali hrát evropské poháry dřív, než na to byli připraveni. Udělali věci dřív, než měli a na výkonnostní křivce spadli. Chceme, aby infrastruktura, aby Teplice byly první volbou pro mladé kluky. Je tady „track record“ vychovávání talentu – Fila, Kričfaluši, Knapík, Vachoušek. Co se týče stadionu, je skvělé, co tu tehdy Franta Hrdlička s AGC dokázal udělat, ale je to už nějaký pátek. Stadion se řeší po technické, vizuální i kvalitativní stránce, jde nám o co nejlepší fanouškovský zážitek. Největší cíl klubu je totiž budovat komunitu. Se čtyřiceti lety bolševika jsme tohle ztratili nejvíc. Nežijeme, jsme zavření doma, pospolitost nefunguje tak, jak by mohla. Fotbal umí spojovat. Všichni se tam potkávají.“

Co výpomoc ze strany města nebo kraje?

„S městem a krajem se budeme bavit o růstu infrastruktury v rámci regionu. Až na Spartu a Slavii jsou všechny stadiony vlastněny v Česku městy. Desítky miliony ročně Viktorii Plzeň podporuje město a kraj. Byli pak schopní se soustředit na sportovní stránku a jsou velmi úspěšní. Zkusíme najít balanc mezi tím, co je možné a není možné. Diskuze začnou a snad povedou ke zdárnému cíli.“

Do deseti let bychom Evropu měli udělat

Máte už představu o plánovaném mládežnickém centru v Modlanech?

„Máme plány a vizualizace. Je to jedna z prvních věcí, na kterých jsme se s Rudou Řepkou dohadovali. Byly tam nejistoty kvůli jiným podnikatelským aktivitám. Modlany měnily územní plán a mládežnické centrum vyškrtly. Poskytli jsme dostatečnou odbornou pomoc, abychom se tam vrátili. Spolupráce s obcí je dobrá, ale musíme to s nimi projednat. Teprve pak můžeme kalkulovat, kolik hřišť tam bude… Je tam 27 hektarů. Jsou to skvělé pozemky pro průmyslové haly. Ale ty tam nebudou, bude tam mládežnická akademie. Do roku jsme schopní to prolomit. Není to na deset let, jsme schopni postupovat rychle, protože tomu rozumíme. To se týče i stadionu, rekonstrukce může být už v příštích letech.“

Když se zasníte, kde klub za deset let vidíte?

„Věřím tomu, že do deseti let bychom Evropu udělat měli. Ambice se někam dostat tu je. Teplice jsou středním klubem, my z nich chceme s celým regionem udělat větší klub. Jednou jsem řekl, že kdybych šel koupit klub, koupil bych si něco jako Legii Varšava. Pro nás je tohle ale větší výzva. Začínáme na střední laťce a potřebujeme velkou pomoc, abychom to mohli vytáhnout výš.“

Kdo je vám nejbližší z podnikatelů ve fotbale? A nechytali se při zprávách o vašem chystaném vstupu do Teplic za hlavu?

„Ti, co už ve fotbale jsou, se za hlavu nechytají. Říkají, že jsou rádi, že se ten počet ekonomicky aktivních majitelů rozrůstá. Vztahově vycházím dobře se všemi, nevidím tam žádné animozity. Známe se s Igorem Faitem z Líšně a patrně jsme jedním z největších klientů Jaroslava Havla ve Zbrojovce. S Ondrou Tomkem (miliardář, zájemce o koupi Hradce Králové, pozn. red.) jsme dělali mimořádně neúspěšný film Havel. Ale podívejte se na něj, není tak špatný.“ (směje se)

Jak do hloubky jste si před vstupem do Teplic počítal příjmy a výdaje? Vyšly vám nějaké konkrétní klíče k vyrovnanému rozpočtu? Účast do určité doby v Evropě, účast v top šestce, prodej jednoho hráče za rok…

„Teplice v roce 2024 a 2025 mají vyrovnané rozpočty. Ekonomika fotbalových klubů je „equity hra“. Zkusím to vysvětlit nefinančním lidem. Málokdy se vám podaří dlouhodobě vydělávat. Hra je o tom, že hodnota klubu roste. Teď startujeme s rozpočtem mezi 100 a 150 miliony a podobně vysoké máme náklady. Jakmile se nám podaří zvýšit příjmy a budeme mít 200 milionů, neznamená to, že budeme 100 milionů vydělávat. Zvednou se nám tím i výdaje. Furt budete rádi, že budete kolem nuly. Někdy v mínusu, někdy v plusu. Propočty máme, ale výše investic do infrastruktury jsou stále trochu neznámá.“

Jak budete chtít být vidět a slyšet na frontách FAČR?

„Máme tam historicky načtený systém voleb, tedy systém Romana Berbra. Věřím, že se letos povede shoda mezi Slavií a Spartou, to je vzhledem k volbám společně s výkonnostním fotbalem nejdůležitější věc. Reformní tendence a síly tu stále jsou. Když se podíváte na programy obou hlavních vyzyvatelů Petra Fouska, z 90 % říkají to, co jsme říkali ve F-evoluci čtyři roky zpátky. Schválně si přečtěte můj rozhovor z roku 2022 na iSport.cz. Je tam vidět, že ve všem, co se na FAČR nedělo, tak jsme měli pravdu.“

A vaše osobní iniciativa ve FAČR či LFA?

„Moje role je, aby změna proběhla. Věřím, že potenciální budoucí členové výboru budou pracovití a připraveni dělat z FAČR moderní organizaci. Je absurdní, že FAČR neumí to, co umí každá malá obec.“