Největší paliči na jaře: vedle Kuchty i zkušený slávista. Jednička v útoku Hradce, ale...

Jeden z nejlepších střelců loňského EURO. No, to je přece luxusní vizitka. Slovenský reprezentant proměnil na turnaji v Německu snad každou šanci, do které se propracoval. Ale na jaře ve Slavii prožívá momentálně zcela jiný příběh. V lize se gólově prosadil pouze ve druhém utkání proti Pardubicím. A pak? Vůbec nic, přestože naskočil do osmi zápasů. V nich nasbíral dohromady jedenáct střel, z toho tři šly na branku.