Základní část Chance Ligy směřuje do finále a poslední zápasy můžou rozhodnout o pozici týmů pro nadstavbu. 29. kolo otevřela vysoká výhra Slavie v Karviné 4:0. Baník vyhrál na Dukle 2:1, Viktoria stejným výsledkem bodovala v Ďolíčku. Letenští doma porazili Mladou Boleslav 2:0. V první čtyřce se tak pozice neproměnily. Důležitý zápas o vstupenku do první šestky mezi Hradcem a Libercem vyhrál Slovan 2:0. České Budějovice hostily Teplice a uhrály remízu 1:1, Jablonec porazil Pardubice 1:0. Sigma díky Janu Klimentovi uhrála na Slovácku remízu 2:2. Sledujte SESTŘIHY všech utkání na iSportu.

Základní část - Chance Liga 2024/2025

Slavia se přiblížila titulu

Slavia zvítězila v Karviné 4:0. V úvodním dějství se dvakrát trefil Vasil Kušej, po přestávce na něj navázali Lukáš Provod a premiérovou brankou v české nejvyšší soutěži střídající Nigerijec David Moses. Vršovičtí udělali další krok k prvnímu titulu po čtyřech letech, který by za určitých okolností mohli oslavit už za týden.

SESTŘIH: Karviná - Slavia 0:4. Jasnou výhru hostů odstartoval dvěma góly Kušej • iSport.cz

Frydrych spasitelem Baníku

Baník porazil na Julisce Duklu 2:1. Ostravané šli do vedení po trefě Jiřího Bouly, který si našel odražený míč na hranici vápna a uklidil ho do sítě. V nastavení prvního poločasu zahrál rukou Matěj Chaluš a po zásahu videa kopali Pražané penaltu, kterou proměnil Jakub Hora. Vypadalo to, že si Baník zkomplikuje boj o druhé místo, ale v nastavení stihl na zadní tyči míč Frydrych a volejem poslal Ostravu do euforie.

SESTŘIH: Dukla - Baník 1:2. Překvapení odvrátil v nastavení volejem Frydrych • iSport.cz

Dynamo oddálilo přímý sestup

Díky remíze 1:1 s Teplicemi se fotbalistům Českých Budějovic podařilo odvrátit přímý sestup ve 29. kole. Domácí tým poslal do vedení ve 41. minutě David Krch po pohledné akci zakončené z penaltového puntíku, když předcházela skvělá přihrávka Quadriho Adedirana a centr Petra Hodouše. Krátce po změně stran však hosté vyrovnali, když po ruce právě Krcha v pokutovém území proměnil penaltu Daniel Trubač, jenž tak zaznamenal svůj šestý gól v sezoně.

SESTŘIH: České Budějovice – Teplice 1:1. Jihočeši sahali po první výhře, z penalty vyrovnal Trubač • isportTV

Jablonec ukončil domácí gólový půst

Po třech domácích utkáních bez gólu se Jablonci podařilo prokletí zlomit v duelu s Pardubicemi. Svěřenci trenéra Luboše Kozla nepřipustili překvapení a na Střelnici zvítězili 1:0. Svou premiérovou branku na severu Čech zapsal v 65. minutě Petr Ševčík, jenž šikovně tečoval Čanturišviliho centr za záda brankáře Vorla.

SESTŘIH: Jablonec – Pardubice 1:0. Konec domácího střeleckého trápení, poprvé se prosadil Ševčík • isportTV

Letenští nedopustili další překvapení

Fotbalisté Sparty prolomili výsledkovou krizi a po domácím utkání s Mladou Boleslaví si díky výhře 2:0 připisují v tabulce Chance Ligy cenné tři body. O vítězství se ve 31. minutě postaral hlavou Martin Suchomel. Brance předcházela krásná akce a centr Lukáše Haraslína. Slovák byl v utkání jedním z nejvýraznějších hráčů, jeho gól za záda Aleše Mandouse v 66. minutě pro ofsajd odvolal VAR. Výhru v poslední minutě nastavení stvrdil Jan Kuchta. V duelu musel předčasně střídat záložník Qazim Laci, který si ve druhém poločase přivodil zranění.

SESTŘIH: Sparta – Mladá Boleslav 2:0. Letenští vyhráli v lize poprvé od derby • isportTV

Gólostroj Kliment na Slovácku tři body nevystřílel

Slovácko přerušilo sérii čtyř ligových porážek remízou 2:2 s Olomoucí, která naopak dál čeká na ligovou výhru už čtyři zápasy. Hrdinou duelu byl Jan Kliment, jenž dvakrát skóroval a v sezoně má už 17 gólů, přesto se Sigmě vzdalují šance na skupinu o titul. Domácí dokázali otočit vývoj díky trefám Ndefeho a Klímy, ale Kliment z penalty vyrovnal.

SESTŘIH: Slovácko – Olomouc 2:2. Ani dvě branky Klimenta na výhru Sigmy nestačily • isportTV

Plzeň opět zvítězila v Ďolíčku

Fotbalisté Plzně se představili na hřišti Bohemians Praha 1905. Po výhře 2:1 se s 62 body vrací na druhé místo. O výhru Viktorie se postarali její aktuálně největší tahouni Pavel Šulc a Matěj Vydra. V 99. minutě konečný výsledek zařídil nešťastným vlastencem Daniel Vašulín. Plzeň je v tabulce o bod před Baníkem, na Spartu má náskok tří bodů. Mezi ní a první Slavií je třináctibodová propast.

SESTŘIH: Bohemians – Plzeň 1:2. Viktoriáni jsou zpět na druhém místě, výhru jim vystřelil Vydra • isportTV

Zásadní výhra pro Slovan

Zápas Hradce Králové s Libercem měl klíčový význam v boji o šesté místo a tedy i o postup do nadstavbové skupiny o titul. Liberec díky výhře 2:0 přeskočil svého soupeře v tabulce o dva body a před posledním kolem základní části drží postupovou příčku. Utkání rozhodl už ve čtvrté minutě Raimonds Krollis po skvělé kombinaci hostů, pojistku na výhru přidal v nastavení Lukáš Letenay.

SESTŘIH: Hradec Králové – Liberec 0:2. Přímý boj o šesté místo ovládli hosté, rozhodl Krollis • isportTV