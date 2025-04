Karviná je postrach pro všechny soupeře v Chance Lize kromě Slavie. Ta to má proti Hyskému souboru jednodušší než jiní. Před zápasem ho oslabí o tři důležité hráče a pak na hřišti smete. Na podzim v Edenu 5:1, nyní ve 29. kole ve Slezsku 4:0. Je to další rázný krok k titulu, který už fanoušci na místě transparentem oslavovali. „Skvělý den,“ lebedil si trenér Jindřich Trpišovský.

Co máte k zápasu, který jste snadno vyhráli?

„Samá pozitiva. Máme čisté konto, vítězství venku, dali jsme čtyři branky, Moses první gól v kariéře, Vaska Kušej další dva. Byl to pracovitý výkon s dobrou defenzivou. Vrátili se Bóřa (Jan Bořil) s Holym (Tomášem Holešem) a byli jsme pevní vzadu. Pomohl tomu i Jindra Staněk. Všichni pracovali skvěle. Dařilo se nám eliminovat šikovné hráče domácích Vechetu, Samka, Singhateha. Chceme moc poděkovat za podporu fanoušků, kteří za námi jeli takovou dálku ve velkém počtu.“

Pochválíte nového slávistického střelce Vasila Kušeje?

„Takové zápasy jsou pro něj jako dělané. Jsem rád, že v zimě dorazil, byla to pro nás v tom přestupní termínu priorita. Byla to pro klub nemalá investice. Stálo to dost peněz. Jeho příchod bylo velké přání realizáku. Cítili jsme, že je ta pravá doba, takový typ jsme v kádru neměli. Vaska nám přináší náběhovost, přímočarost, na svou výšku hraje skvěle tělem a ve velké intenzitě. Je hodně nebezpečný, rozdílový hráč. Na hřišti má s míčem periferní vidění, přehled, cit pro přihrávku, skvěle kope standardky. Paradoxně moc nemá orientaci bez balonu. Ty góly jsou u něj trošku nadstandard. Jsou samozřejmě některé věci, na které si člověk u něj musí zvyknout a přijmout je.“

Domácí nemohli nasadit opory Bužka, Camaru a Tomiče, které mají na hostování od vás. Nemrzí vás, že fanoušci takto přichází o zajímavější konfrontaci obou týmů?

„Takhle to funguje hodně i v zahraničí. Třeba v Anglii, pokud se nepletu. To pravidlo by se mělo plošně upravit. Za mě je velký rozdíl, jestli si ty kluby hráče platí anebo to dělá jejich mateřský tým. Pořád hrajete o velké trofeje, a když vás takový hráč „porazí“, je to divné, pokud ho platíte a on hraje proti vám. Když jsem byl v Liberci, měli jsme spoustu půjčených kluků ze Sparty a ze Slavie. Brali jsme to, jak to je a byli jsme šťastní, že je vůbec máme. Prostě v jednom zápase za sezonu nemohli hrát. Je to stejné, jako když je zraněný anebo vykartovaný.“

A Slavia hráče v Karviné platí?

„To nevím. Jde to mimo mě.“

Poprvé v lize skóroval záložník David Moses. Je to opravdu „nestřelec“?

„Jeho střela má velkou razanci, umí to trefit. Zatím spíš nemá v koncovce klid. Teď to možná trefil, protože byl míč ve vzduchu. Když ho má na zemi, mívá velký rozptyl. Možná mu spíš pomáhají tyhle voleje. Ale viděl jsem nějaké jeho střely, když působil v Karviné, a měl nebezpečné střely. Mám radost, že to protrhl, protože mu tam svítilo 0+0. Může mu to pomoct. David je skvělý hráč i kluk. Má výbornou výkonnost. Víme, jakou cestou si prošel v Karviné přes béčko. Je to velký pracant. Někdy ho musíme až brzdit. Někdy je míň více. Myslím, že už nachází mezi tím konsenzus.“

Neměli jste v hlavě, že nasadíte bývalé hráče domácích Mosese a Botose do základu?

„Máme to rádi… Ale měli jsme za sebou nevydařený zápas v úterý v poháru, který byl náš nejhorší v sezoně. Chtěli jsme se vrátit k té správné mentalitě a se sehranou sestavou. V Karviné je to nepříjemné, soupeř hraje celou sezonu výborně. Je dopředu šikovná, nebezpečná. Tyhle zápasy nejsou snadné, měli jsme respekt. Výsledek 4:0 vypadá jednoduše, ale je za tím velké úsilí.“

Před autovým vhazováním si s vámi přímo během utkání plácnul domácí bek Jiří Fleišman. Stává se vám to běžně?

„Známe se dlouho, mám ho hrozně rád. Jako člověka i hráče. Nesmírně obdivuju, jak ve svém věku hraje skvěle. Vím, jak se liga za těch deset let obrovsky zrychlila. Je neuvěřitelné, jak Jirka drží. Zažil jsem ho krátce v Liberci, než odešel do Boleslavi, a moc si ho vážím. Vždycky ho rád vidím. Pro Karvinou je hrozně důležitý. V tu chvíli jsem mu přihrával balon a on se trošku smál, že to byla těžká přihrávka.“ (úsměv)