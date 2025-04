Střelec Kušej: Jsem vyčůraný, snažím se hrát jinak. Učil se od Matějovského

Kde se ve vás vzala taková střelecká potence?

„Za góly jsem samozřejmě rád. Bylo to asi o mém nastavení a připravenosti na to, až dostanu šanci. Chtěl jsem ji využít. Hlavně, že vyhráváme a jdeme si za tím svým. Snažím se přinést něco trošku jiného, co někteří jiní třeba nemají. Jsem trošku vyčůraný. Provy je rovněž takový, Zafi (Zafeiris) to má taky. Snažím se, abychom hráli skoro poslepu. Myslím, že si s každým skvěle rozumím. Jsme na sebe zapojení. Tým teď šlape, vyhovíme si. Přenášíme věci z tréninku do zápasu.“

Kdo vás inspiroval v kariéře?

„Měl jsem tu čest hrát s Markem Matějovským, který měl tahle neobvyklá řešení. Chtěl jsem se to od něj naučit a vzít si to z Boleslavi s sebou.“

Poděkoval jste Lukáši Provodovi za nezištnou přihrávku?

„Poděkoval. Provy v týdnu vyměnil kopačky, ve kterých hraje Kevin De Bruyne. Dělal jsem si z něj srandu, že se za námi dostavil Kevin De Bruyne. A pak mi to dá takhle do prázdné…Smáli jsme se tomu. Slíbil jsem mu, že ho tady vypíchnu.“ (úsměv)

Možná si s nimi nevěřil na střelu…

„Já už jsem taky moc nevěřil, že mi to dá. Ale Provy je fantastický hráč, na poslední chvíli mě našel. Už v poločase mu říkali, že má soupeře trošku obalamutit, naznačit a pak to dát. Jsem rád, že jsme to takto vyřešili. Byť jsem balon trefil patou a málem jsem to nedal. Trošku jsem si oddechl.“ (úsměv)

Uklidnil vás rychlý první gól v páté minutě?

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně. První gól to celé nastartoval. Uklidnili jsme se. Po druhé brance jsme trošku pustili Karvinou do hry a hráli jsme pasivněji, než jsme chtěli. Po třetím gólu, který kluci vyřešili skvěle, už jsme to dohráli. Hattrick mi asi zatím není přán.“

