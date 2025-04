Vstoupit do diskuse (

PRVNÍ DOJEM MICHALA KOŠTUŘÍKA | V předposledním 29. kole základní části Chance Ligy dorazila Slavia na hřiště Karviné, která se musela obejít bez klíčových hráčů. A právě to byl rozhodující faktor, proč aktuálně prvnímu týmu ligy, jenž udělal další důležitý krok za titulem, podlehla 0:4. „Bohužel musím říct, že to bylo jednoznačné. Rozhodl první gól a navzdory sympatické snaze domácích nebylo co řešit,“ hodnotí redaktor deníku Sport a iSportu Michal Koštuřík v tradičním Prvním dojmu.