Kdo odešel brzy pro klobásu v prvním poločase, nebo chvátal na tramvaj ve druhém, přišel o hodně. To nejdůležitější si na Julisce oba týmy vždy schovaly až do posledních sekund každého dějství. V závěru toho prvního vyrovnávala Dukla po chaotickém zkoumání videa, konec druhého přinesl vítězný gól na 2:1 a mohutné oslavy Baníku. „To jsou nejsilnější zážitky, když bušíte, co to jde, čekáte na ten gól a padne to tam takhle na konci,“ radoval se z vydřeného vítězství záložník Baníku Jiří Boula.