Minule doma obrala jindy suverénní Slavii, na podzim gólem v samém závěru Dukla šokovala zase Spartu. I proto si outsider věřil také v klání s rozjetým Baníkem a k dalšímu zisku na úkor favorita chybělo opravdu málo. Výhru Ostravy (2:1) přinesla až branka z nastavení druhého poločasu. „Tohle je prostě selhání hráče. Stačilo by, aby se posunul tři metry a branka by nepadla. Já jsem hrál levého beka a prostě bych tam cuknul,“ rozčiloval se trenér Petr Rada směrem k Jorginhovi, který si u rozhodujícího gólu měl počínat lépe.

S Baníkem jste dlouho hráli vyrovnaně a sahali jste po bodu. Ztráta v samém závěru asi mrzí hodně, že?

„Samozřejmě se to hodnotí hůř, když jsme prohráli v nastaveném čase. Celkově si ale myslím, že jsme hráli slušně. Do zápasu jsme vstoupili dobře a hrozili jsme vepředu. Baník je určitě jedním z nejfotbalovějších týmů, které tu na jaře byly a je vidět, že mají formu. V prvním poločase jsme se jim vyrovnali jak nasazením, tak kombinační hrou směrem dopředu. Myslím, že jsme s Baníkem hráli víc než důstojnou roli. Takhle pozdní a navíc laciný gól samozřejmě mrzí. Škoda, že jsme to nedotáhli k bodu.“

Do druhého poločasu se šlo za vyrovnaného stavu a s výkonem mužstva asi můžete být celkem spokojený.

„Penaltou jsme se vrátili zpátky do hry a chtěli jsme být aktivní i ve druhém poločase. Kevin (Milla) udržel hodně balonů směrem nahoru. Na střely jsme celkově vyhráli a měli jsme tam několik dobrých situací. Postupem času jsme se zatáhli do hlubšího bloku a směřovalo to k remíze. Pak ale přišlo individuální selhání, kdy jsme to podcenili a nepokryli hráče, i když na to byl dostatek času. V téhle fázi, kdy je 91. minuta, už se musí hrát na krev. Tam stačí udělat tři kroky a hráče obsadit. Takovýhle tým vás za to potrestá.“

Zmiňujete individuální chybu. U druhého inkasovaného gólu v závěru měl skórujícího Frydrycha asi nabírat střídající Jorginho. Ukázalo se i tímhle, proč nehraje tak často?

„Ať nikdo nepodceňuje český fotbal. Jsou to cizinci, kteří přijdou… On přišel jako obránce, ale na tohle ani nemusíte být obránce. Když vidíte, že tam je nějaký hráč volný, tak přece nemůžu hlídat toho, který je od brány dál. Musím jít k tomu, který je pro naši bránu nebezpečnější, a on tam nešel. U něj je tam i jazyková bariéra, protože česky neumí, což je další problém. Tohle je prostě selhání hráče. Nebyla to situace, na kterou bychom nebyli připraveni. Stačilo by, aby se posunul tři metry k Frydrychovi a ta branka by nepadla. To jsou věci, které mě iritují. Já jsem hrál levého beka a prostě bych tam cuknul.“

Baník vás ke konci mačkal víc a víc, vy jste přesto použil jenom dvě střídání. Proč jste nepoužil víc čerstvých hráčů?

„Nechtěl jsem do toho sahat. Trochu jsme se pak zatáhli a Baník je někde jinde. Ptal jsem se Kevina (Milly), jestli je v pohodě, a byl. Stejně tak Kuba Hora, takže se mi do toho nechtělo sahat. Teď zpětně jsem si samozřejmě říkal, že jsem do toho měl hrábnout. To je ale vždycky až potom. My jsme ale i pod tlakem nutili Baník k nepřesnostem a dobře jsme se posouvali. V té chvíli jsem si myslel, že už to prostě zvládneme. Kdybych vystřídal, tak bychom gól stejně mohli dostat a pak bych si zase vyčítal, že jsem do toho zasahoval. Ten gól nebyl o střídání, ale o zodpovědnosti.“

Na konci prvního poločasu jste zahrávali penaltu po zásahu VARu a rozhodčí se šel podívat na monitor v momentě, kdy se řešil zákrok na Šína ve vašem vápně. Tušil jste hned, že se bude pískat ve váš prospěch a nevezmete teď video trochu na milost?

„Ne, nevezmu. To je čistě na rozhodčím. Ten zákrok na Šína jsem měl daleko a neviděl jsem to. Rozhodčí to vzal na sebe, dal mu žlutou kartu a od toho tam je. Tu ruku jsem z lavičky neviděl. Já jsem pro to, aby fotbal zůstal fotbalem. Dřív to bylo tak, že když rozhodčí viděl ruku, tak jí odpískal a nemusel se dívat na video.“

Vraceli jste se před zápasem ještě k podzimnímu hrozivému utkání z Ostravy, kde jste prohráli 0:6?

„Ano, říkal jsem to hráčům. Tam jsme udělali pět individuálních chyb, které se stanou jednou za sezonu. Sestava tam byla v horším složení a nebyli jsme ještě tak kompaktní, jako jsme teď. Bylo vidět, že hráči na to nebyli připravení a Baník toho využil. Tentokrát to bylo stejné. Ta situace v 91. minutě je jen o zodpovědnosti a udělat tři kroky k hráči. Tohle v našem fotbale nejde.“

Na jaře jste prohráli teprve podruhé, postupně se dotahujete na Slovácko a tentokrát přišlo i hodně lidí v barvách Dukly. Cítíte, že se atmosféra v klubu zlepšuje a hráči věří tomu, že by se mohli vyhnout baráži?

„Udělali jsme nějaké body a pak je nálada vždycky veselejší. Zbývá šest zápasů, takže je ve hře ještě osmnáct bodů. Bude to těžké, ale my budeme bojovat. Já opakuji, že jsme prostě zaspali před sezonou a posilnili jsme pozdě. Hráče, kteří přišli v zimě, jsem chtěl už předtím. Jsou to hráči, co mají zkušenosti a ten tým si sednul. Podzim jsme odehráli s hráči, co měli minimum startů v lize. To je ten rozdíl. Teď přišli Pourzitidis, Čermák, Mikuš nebo Svozil. Nejsou z toho vyjukaní a začali jsme dělat body. I s bývalým majitelem jsme se shodli, že jsme posily udělali pozdě. Troufnu si říct, že kdyby tu byli už na podzim, tak jsme udělali třeba o šest nebo sedm bodů víc.“

Klub převzal v nedávné době nový majitel Matěj Turek a tohle byl první domácí zápas od jeho příchodu. Jak na vás zatím působí?

„Majitel se hráčům představil a mluvil s nimi, což si myslím, že je dobře. Hráči to vnímají, ale soustředí se víc na fotbal. Já jsem s ním mluvil zatím dvakrát, je natěšený a věřím tomu, že Duklu potáhne dál do budoucnosti. Prvořadé je, aby Dukla zůstala v lize.“

Bývalý majitel Petr Paukner měl před zápasem projev a loučil se s fanoušky. Bylo to pro vás emotivní?

„Před minulým prezidentem musím smeknout, co tady odvedl za práci v průběhu let. Klub dostal z ekonomických problémů, které tady zůstali a on to vytáhl. On nebyl nějaký expert na fotbal a sám to věděl. Všechno řešil v klidu, a jak jsem ho za mé tři roky tady poznal já, tak co slíbil, to vždy splnil a neměl jsem s ním žádný problém.“