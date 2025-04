Suchomel zvažoval oslavu prvního gólu ve Spartě, ale upustil emoce: Chtěl jsem políbit znak

Čekal na něj dlouhých devětadvacet utkání. „Byla to hodně dlouhá doba. A přitom jsem už dřív byl blízko. Třeba si vybavuju zápas proti Slovácku, kdy mi vykopli balon z brankové čáry,“ vyprávěl nadšený odchovanec pražské Sparty.

Nakonec se trefil paradoxně proti Mladé Boleslavi, ve které strávil v kariéře rok a půl na hostování. Vstřelil za ní první dva ligové góly. Tentokrát k nim přidal třetí a ještě před utkáním zvažoval variantu, že by ho z respektu k soupeři neoslavil.

„Bavil jsem se o tom s Patrikem Vydrou,“ nastínil Suchomel diskuzi s dalším bývalým hráčem Mladé Boleslavi. „Ale emocím nešlo zabránit,“ pokračoval s úsměvem. „Chtěl jsem dát gól. Ještě jsme o tom mluvili na tréninku, kde jsem při jedné situaci trefil tyč. Kluci si ze mě dělali srandu, že mi to tam nepadne ani proti Boleslavi,“ líčil.

Opak se proměnil v realitu v jednatřicáté minutě. Lukáš Haraslín, klíčový hráč letenské ofenzivy, se obtočil kolem Dominika Kostky a Suchomel jeho centr ve složité pozici proměnil. „Byl to skvělý centr a dobře jsem si naběhnul. Spadlo mi to na nohu, takže to bylo docela jednoduché,“ uvedl.

Článek pokračuje pod infografikou.

Po ní vypadal jako šílený. Suchomel běžel pod letenský kotel a neustále sebou ošíval. „Chtěl jsem políbit znak, protože Sparta pro mě znamená nejvíc. No a pak jsem pumpoval rukama na fanoušky,“ popisoval emotivní momenty.

Tentokrát prožil mnohem povedenější zápas než ve středu v poháru proti Teplicím (3:2 po prodloužení). Ale při početných absencích Sparty na pozici pravého wingbeka se v závěru sezony pravděpodobně stane dosavadní volbou číslo jedna. Konkurentem je při rekonvalescenci Angela Preciada a zranění Tomáše Wiesnera pouze stoper Emmanuel Uchenna.

Suchomel dosud v sezoně odehrál sedmnáct soutěžních utkání s bilancí 1+2. „Začátek jara byl pro mě super, hrál jsem, přispal si asistenci a byl součástí základní sestavy. Pak mě zbrzdila nemoc. Trochu jsem se s tím pral,“ přiznal Suchomel. „Ale jsem připravený pomoct týmu,“ doplnil.

SESTŘIH: Sparta – Mladá Boleslav 2:0. Letenští vyhráli v lize poprvé od derby • isportTV