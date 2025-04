Koubek: Nestandardní věc, sudí si to nemůže dovolit. Zasloužená výhra

Oddychl jste si po druhé výhře v Ďolíčku?

„Na Bohemce to bylo obtížné jako vždycky. Jsem velmi spokojený se třemi body a hlavně s první půlí. Hráli jsme skvěle, nebojím se slova, že jsme byli herně dominantní. Chyběl nám ještě aspoň jeden gól, abychom z takového poločasu vytěžili maximum. Bylo důležité, že zkraje druhé půle jsme dali druhou branku Matějem Vydrou a měli komfortní situaci, mohli jsme si dovolit hru kontrolovat a čekat na chyby Bohemky. Změnila rozestavení, dávala dlouhé balony a jejich hráči po nich šli. My jsme si tohle pohlídali, domácí si nevytvořili situaci, že by Martin Jedlička v brance musel nějak zázračně podržet náš výsledek.“

Proč se utkání po neuznané brance Lukáše Hůlky nečekaně zvrtlo?

„Běžel jsem k sudímu, říkal mu, že to byla nestandardní věc, kterou si sudí nemůže dovolit. Pravidloví experti na VAR to vyhodnotili tak, že jsem asi měl pravdu a branku neuznali. Situace se nelíbila ani asistentům a celému mužstvu. Úplně neznám v tomhle případě pravidla, jde o věc, kterou jsem ve své kariéře ještě neviděl. Pro nás samozřejmě bylo dobře, že branka neplatila. Při gólu Bohemky v posledních vteřinách měl Dan Vašulín smůlu, že to tečoval do vlastní brány, ale to už bylo po zápase. Od neuznané branky byli domácí hnáni publikem, rozumím tomu, že je to vydráždilo, že to vidí ve svých očích jinak.“

Dokážete se vžít do pocitů lavičky Bohemians, když tu branku po konzultaci s VAR hlavní sudí neuznal?

„Jako trenéři prožíváme nápory, jedna lavička i druhá, to k tomu patří. Během dvou zápasů tady to byla druhá velmi kuriózní situace (první penalta po faulu Shejbala na Pavla Šulce ve čtvrtfinále Mol Cupu). Tohle zvedne tepovou frekvenci trenérům i lidem z lavičky, s tím souhlasím.“

Nemrzí vás, že se místo toho nemluví o gólových momentech a vašich dvou výhrách?

„Kdo na těch zápasech byl, měl by si dnes pamatovat naši skvělou první půli. Šlo o naprosto zasloužené vítězství.“

Kolo před koncem základní části jste druzí, jde o ideální situaci?

„Je to dobré, potěšitelné. Odlehčili jsme si vypadnutím z evropských pohárů, naše výkonnost měla v lize stoupnout. Dostali jsme se na druhé místo, vážíme si toho a budeme se snažit tam být co nejdéle. Všechno rozhodne nadstavba.“