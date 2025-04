Čtete: Skupiny pro nadstavbu v Chance Lize: co je jasné, a co není. Kdo stále bojuje o TOP 6?

(1. až 6. místo)

Jistotu mají: Slavia, Plzeň, Baník, Sparta, Jablonec

Boj o poslední místo: Liberec, Hradec Králové, Olomouc

Slavia už dlouho ví, že základní část vyhraje. Dokonce se může stát, že do nadstavby už vstoupí jako mistr. To by ovšem musela v posledním kole porazit Slovácko, což by asi šlo, ovšem zároveň spoléhat na to, že Plzeň prohraje doma s Duklou a Baník nanejvýš remizuje rovněž doma s Bohemians.

Větší souboj proběhne o průběžné druhé místo, o které si to na dálku rozdají Plzeň a Baník. Zatím jsou oba týmy srovnané v tomto pořadí a Baník musí vyhrát a Plzeň ztratit, aby se prohodily.

Sparta skončí čtvrtá, Jablonec pátý.

Z pohledu posledního kola je nejpodstatnější boj o šesté místo, kde se láme příslušnost k nejlepší skupině. Liberci stačí bod doma s Karvinou a může se těšit na odplatu za podzimní podještědské derby, ani Hradec Králové, ani Olomouc ho nemohou vinou horších vzájemných zápasů předstihnout.

Pokud Liberec prohraje, musí Hradec vyhrát v Teplicích, aby se vyhoupl do šestky. Olomouc musí věřit v prohru Liberce a větší zisk bodů, než má Hradec.

Liberec zůstává v boji o TOP 6 • ČTK / Josef Vostárek