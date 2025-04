Komise: Neakceptovatelná chyba. Na Bohemians porušil pravidla rozhodčí, VAR správně zasáhl

Pojďme si na ně zkusit odpovědět.

První verdikt je poměrně jednoduchý. Ano, před gólem Lukáše Hůlky se hrálo proti pravidlům, které porušil čtvrtý rozhodčí Adam Trska. Hráči v tom byli nevinně, což ovšem není podstatné… Tady je rekonstrukce těch několika minut.

68:48. Adam Kadlec a Cadu se srazili hlavami a následně se vydali za ošetřením k postranní čáře.

Adam Kadlec a Cadu se srazili hlavami a následně se vydali za ošetřením k postranní čáře. 70:35. Jan Kovařík se rozběhl k zahrání rohového kopu, ovšem balon překročil, neuvedl do hry.

Jan Kovařík se rozběhl k zahrání rohového kopu, ovšem balon překročil, neuvedl do hry. 70:40. Přibližně v tento čas čtvrtý sudí Trska dává svolení ošetřovaným k návratu na trávník.

Přibližně v tento čas čtvrtý sudí Trska dává svolení ošetřovaným k návratu na trávník. 70:44. Kovařík zahrává roh, tentokrát už doopravdy. Oba uzdravení hráči jsou tou dobou někde na půli cesty mezi lavičkami a šestnáctkou.

A to, řečeno s klasikem, je vše, co potřebujeme vědět, abychom odhalili pachatele.

Pravidlo „5 Rozhodčí, bod 3 Práva a povinnosti“ totiž vcelku jasně říká: „Zraněný hráč nemá být ošetřován na hrací ploše a smí se na hrací plochu vrátit až poté, co hra byla znovu navázána.“ Pro tuto situaci je podstatné, že se mezi střetem dvou hlav a Kovaříkovým rohem vůbec nehrálo. Hra, jak se odborně říká, nebyla navázána.

Je to rozdíl oproti situaci, kdy by ošetřování trvalo déle a mezitím se hrálo. Pak by se mohli hráči se svolením hlavního vrátit i v přerušené hře. Takhle se to píše v „Pravidlu 3 Hráči, bod Opuštění hrací plochy, odstavec 3.20“: „Se svolením rozhodčího smí vstoupit na hrací plochu kdykoli; v době, kdy je míč ve hře, se však smí vrátit pouze z místa za pomezní čárou.“

Jenže, opakujeme, v tomto konkrétním případě vůbec nedošlo k navázání hry.

Pachatel je tedy zřejmý, je jím čtvrtý sudí Adam Trska. Jestli ho zmátlo, že Kovařík napoprvé nerozehrál, není zatím jasné. Ale ani to ho neomlouvá.

Vcelku by se třeba i dalo za omylem mávnout rukou, kdyby se Kadlec okamžitě nezapojil do hry a hlavou nenahrál na gól. To píchlo do plzeňské lavičky, která se běžela bít za svá práva. Razantně, pro někoho určitě přes čáru. „Byla to nestandardní situace, ale takhle tam nemůže pustit hráče! VAR to rozklíčoval jako porušení pravidel. Běžel jsem tam, protože jsem cítil, že tohle tam nepatří,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek, byť přiznal, že docela jistý výkladem pravidel si není. „Úplně neznám v tomhle případě pravidla, jde o věc, kterou jsem ve své kariéře ještě neviděl.“

Nějaký čas to přesto nevypadalo, že by se něco mělo měnit. V čase 72:26 sudí Nehasil podruhé ukazuje na půlicí čáru, že branka platí. A sahá do kapsy pro žlutou kartu pro Kadlece i Cadua za svévolný návrat na hřiště. Nevěděl totiž, že jim to umožnil kolega Trska. Podle informací Sportu proto, že čtvrtý mu tuto informaci zatajil. „Tu chybu čtvrtého rozhodčího jsem dokonal. Je to chyba, hráči neměli dostat žlutou kartu,“ uznal Nehasil. „Mám z toho špatný pocit, je to specifická situace, která se běžně nestává. Nikdo z toho nemá radost. Samozřejmě nechci, aby padaly karty, které jsou neoprávněné.“

Je možné, že disciplinární komise oběma pánům žlutou kartu smaže.

Teprve v čase 73:35 začíná hlavní tušit, že je něco jinak. Kontaktuje ho VAR a vysvětluje mu, kde nastal problém. Když je na hodinách 75:36, Nehasil rozpaží, gól neplatí. Po vysvětlení z centrály se ani nejde podívat k monitoru, věc se má všeobecně za jasnou.

V protokolu se výslovně takový případ neuvádí

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, ironicky tleská.

Tím jsme se dostali k té druhé otázce. Jestli první odpověď byla v podstatě zřejmá, tady už černou nebo bílou nečekejme. Měl VAR do věci vůbec zasahovat?

Asi nepřekvapí, že výslovně takový případ se v protokolu neuvádí. Ani v české, ani v anglické verzi. Navíc drtivá většina přestupků, k nimž se video vrací, se týká Pravidla 12, Přestupky a provinění. Zde se ovšem jednalo o technickou chybu rozhodčího.

Kdo by tady VAR chtěl, určitě si ho obhájí tím, že došlo ke zjevnému pochybení v situaci, která bezprostředně předcházela gólu. K takovým záležitostem video přece slouží. „Dříve než byla znovu zahájena hra, tak hráči vběhli na hrací plochu. Domácí hráč navíc ovlivnil hru, když nahrál na branku, která tím nemohla být uznána. Už nebylo cesty zpět a nemohli jsme jít proti pravidlům“ řekl Nehasil.

Komu se zásah od videa nelíbí, opře se právě o to, že protokol na takovou situaci nepamatuje. Video má řešit chyby rozhodčích po přestupcích hráčů, nikoli chyby rozhodčích bez hráčského přičinění.

Svým způsobem precedens.

Vyjádření komise rozhodčích

„V 71. minutě utkání došlo k neakceptovatelné chybě čtvrtého rozhodčího. Ten v domnění, že již byla zahájena hra, dal dvěma hráčům svolení ke vstupu na hrací plochu po předchozím ošetření. V tomto případě ošetřovaní hráči smějí vstoupit na hrací plochu až poté, co je hra znovu zahájena. Hráč domácího družstva následně výrazně ovlivnil hru tím, že přihrál míč spoluhráči, který vstřelil branku. Jednalo se o zásadní porušení pravidel s přímým vlivem na hru. VAR správně intervenoval a rozhodčí branku v souladu s pravidly správně neuznal.

Pokud by čtvrtý rozhodčí v rozporu s pravidly umožnil oběma hráčům vstup na hrací plochu, ale hráč domácího družstva by se aktivně nezapojil do hry a neovlivnil výše zmíněnou situaci, VAR by neintervenoval.

Komise rozhodčích podá informaci Disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace o tom, že žluté karty udělené oběma hráčům za vstup na hrací plochu, byly uděleny neoprávněně.“