Kovařík po ukradeném gólu: Omluva sudího nám zápas nevrátí. Nepochopitelné, měl to uznat

Jak jste viděl situaci před neuznaným gólem od praporku, kde jste rozehrával roh?

„Adam (Kadlec) byl venku ze hřiště s Caduem. Naši kluci si ve vápně stoupli do kolečka, byli jsme domluveni na signálu, který máme nacvičený. Ale pak jsme tam byli ve špatném náběhu, naše nacvičená situace v ten moment nešla sehrát, balon jsem tedy proběhl. Pak jsem zvedl ruku, že budu kopat přímo do vápna a rozehrál to znovu… Ani jsem v tu chvíli nevěděl, že je sudí pustil do hry až potom, co jsem v první moment balon proběhl. Dali jsme gól, radovali jsme se, je až nepochopitelné, že tohle nemůže sudí uznat. Pravidla ale přesně neznán, nevím…“

Zažil jste v kariéře něco podobného?

„Mám v lize odehráno 400 zápasů, tohle se mi stalo poprvé v kariéře, je to hodně zajímavá situace. Co na to říct… Když už to sudí jednou uzná, měl by to být gól. Ale znovu říkám - nevím jak jsou pravidla přesně nastavená, třeba pravidlo o ruce je pro mě taky nepochopitelné. Tohle musí určit ti, co nastavují pravidla.“

Přijímáte slova hlavního sudího Nehasila, který přiznal chybu?

„Omluva je jedna věc, ale zápas nám to nevrátí. Nevím, jak by to dopadlo za stavu 1:2 ve chvíli, kdy zbývalo do konce ještě nějakých dvacet minut. Byla to jedna z klíčových situací celého zápasu rozhodnutá v náš neprospěch. Takové věci se stávají, jsme lidi, každý dělá chyby. Ale branka měla být uznaná. Mohlo to dopadnout jinak. Sudí to ale neuznal, byli jsme nucení hrát dál za dvoubrankového rozdílu.“

Takže zápas pro vás končí hořkou pachutí.

„Od nás to přitom byl docela slušný zápas. Navázali jsme na čtvrteční výkon v poháru. Snažili jsme se zase plzeňské hráče dostupovat, hrát na brejky a mít větší kvalitu dopředu. V prvním poločase se nám to tak nedařilo, ale dozadu jsme naštěstí neměli tolik okének, Bohužel jsme inkasovali z krásné Šulcíkovy střely, uklidil to na zadní tyč. Když Plzeň vede, je těžké se do nich dostávat, to zjistily i evropské týmy, které s tím měly velké problémy, Pak jsme ještě dostali druhý gól. Ale musím ocenit, že tým makal i za nepříznivého stavu, snažili jsme se to zvrátit. Zažil jsem zápasy, kdy jsme se při dvoubrankové ztrátě mentálně a psychicky složili, teď tomu tak nebylo. Snad se z toho odpíchneme do dalších zápasů.“