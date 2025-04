Znechucený Veselý se zlobil na nekonzistentnost sudích: Tlak plzeňské lavičky a začalo se vymýšlet...

Druhá porážka s Plzní během čtyř dnů. Tentokrát vás ovšem favorit přehrál poměrně jasně…

„Do utkání jsme vůbec nevstoupili dobře a Plzeň byla v prvním poločase jednoznačně lepší. Oproti pohárovému utkání byli znát Durosinmi s Kalvachem. Měli jsme velké problémy je ubránit, ještě v kombinaci se Šulcem. Ztráceli jsme hodně míčů a bylo to takové čekání na smrt. Nakonec jsme zaslouženě inkasovali.“

Pak jste změnili rozestavení, ale přesto hned v úvodu druhého poločasu znovu skórovala Plzeň…

„Po té změně jsem měl pocit, že jsme ten tlak aspoň trochu zastavili. Pak jsme ale dostali druhý gól z jednoduché situace. Řekl bych, že až od té doby jsme převzali otěže utkání, z čehož přišel i ten neuznaný gól…“

Tahle situace byla hodně zamotaná. Jak jste ji viděl vy?

„Cítím křivdu. Na vlastní uši jsem slyšel, že jim rozhodčí dal opakovaně pokyn, že můžou na hřiště. Hráči tam tedy prostě vběhli ve stejný moment a Káca byl rychlejší a chytřejší a pomohl ke gólu. Za mě je skandální, že za to pak ještě dostali žlutou kartu. Ve finále za to pro Kadlece mohla být i červená, protože měl asi dostat druhou žlutou, ale toho už se rozhodčí asi bál.“

Čtvrteční pohárový zápas se stejným soupeřem pak rozhodla sporná penalta…

„Nechci, aby to vyznělo tak, že nám to prohrál rozhodčí, ale za mě v obou utkáních šel každý zásadní sporný moment proti nám. Kdyby to bylo aspoň rozdělené… Prohráli jsme si to i sami vlastními chybami, ale tohle na tom určitě má nějaký podíl a divákům to třeba vzalo i lepší zážitek. Takhle to končilo frustrací u diváků i u hráčů.“

V obou případech rozhodčí poměrně dlouho komunikoval s kolegou u videa, jak jste prožíval tyhle momenty?

„Nejen, že cítíme křivdu, ale zápasu uškodil taky fakt, že se dlouho nehrálo. Kdyby se to aspoň rozhodlo hned, ale místo toho se to tam pět nebo šest minut dohadovalo a nehrálo se, což vyhovovalo Plzni. Přesto musím říct, že si vážím hráčů, jak i potom zabojovali a ještě vstřelili kontaktní branku na 2:1. Musíme ale uznat, že Plzeň vyhrála zaslouženě a ukázala nám svou evropskou kvalitu. Není náhoda, že v pohárech postoupila tak daleko. Hráči jako Šulc a Durosinmi patří k tomu nejlepšímu, co tady v Česku běhá po trávníku.“

Rozhodčí po zápase uznali, že udělali chybu. Dokážete to pochopit a prominout jim to?

„Já nemám problém, že rozhodčí udělají chybu. To k životu patří. Chyby dělám já jako trenér i hráči. To je v pořádku. Naopak kvituji, že se k tomu dokázali nějak zpětně postavit. Mně ovšem strašně vadí ten alibismus českého fotbalu. Jeden týden vehementně vysvětlujeme, že v Karviné nemůže vstoupit VAR, když padne branka po špatném autu, když je to prokazatelná chyba. Ale někdo mi vykládá, že protokol VARu tam vstoupit nemůže. Teď je to zase jinak v situaci, kterou zavinili rozhodčí a padla branka.“

Hodně se to řešilo přímo v prostoru laviček, jak probíhala ta komunikace?

„Přímo přede mnou to sudí řešil se čtvrtým rozhodčím a ten mu přiznal, že je poslal do hry. Najednou tam byla panika. Uznala se branka, načež přišel obrovský tlak plzeňské lavičky a najednou se začalo vymýšlet, co se tam najde, aby to tak nebylo. To mě na tom štve. Není to vůbec jednotné, jednou se vstupuje a jednou ne a bude to pořád dokola. Zase tady je ta pachuť. Místo toho aby se psalo, že Plzeň dotahuje druhé místo, tak se bude psát o VARu. To je špatně. Já jsem z toho strašně znechucený.“

Ačkoli Plzeň ukázala kvalitu, tak si za ty dva zápasy až tolik šancí nevytvořila, ale přesto vstřelila pět gólů. Kde byla chyba?

„Máte pravdu. To je ta kvalita, kterou jsem zmiňoval. Nejde o to, že bychom byli pod nějakým válcem, ale jde o individuální kvalitu. Hráč jako Šulc si dokáže dojít pro penaltu nebo vstřelit branku. To je ten rozdíl. Tihle hráči dělají ty výkony a přidanou hodnotu Plzně.“

Ve kterém utkání z těch dvou jste měli větší šanci na úspěch?

„V mých očích byl důležitější pohár, kde jsme chtěli dojít aspoň do semifinále a v tom zápase jsme na to měli. U té penalty, která nebyla stoprocentní, cítím ještě větší křivdu. To byl naprosto vyrovnaný zápas a nebýt té penalty, tak by to podle mě šlo do prodloužení, kde by byla výhoda na naší straně.“

V posledním ligovém kole jedete do Ostravy. Budete zároveň po očku koukat i na Mladou Boleslav s Jabloncem, jelikož potřebujete minimálně stejný počet bodů jako Boleslav, abyste skončili v desítce?

„Už je to jenom mezi námi a Boleslaví a určitě to budeme sledovat, abychom mohli reagovat. Každý zápas chceme vyhrát, ale Ostrava má možná nejlepší formu ze všech a je to velmi kvalitní soupeř. Všechny týmy vepředu to valí, protože tam jde asi o půl miliardy, takže jde o hodně. Doufám, že se s tím nebudou množit tyhle chyby. Doma jsme Baník dokázali porazit, ale nejedeme tam jako favorit. Budeme tam chtít nastoupit sebevědomě a snad dokážeme Baník potrápit.“