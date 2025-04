Expert: VAR na Bohemce? To není jeho úloha. Být Veselým, všechno rozkopu. Ze Svědíka jsem v šoku

Začněme bizarní situací na Bohemce…

„Fotbal není složitá hra, ale odnoží pravidel a různých nuancí je tolik… Ani trenéři a hráči pořádně nevěděli, jak tu situaci řešit. Zodpovědní jsou za to rozhodčí. Pokud to je podle pravidel, že rozhodčí v takové situaci nemá hráče vpustit na hřiště a čtvrtý sudí udělá chybu… Být trenérem Veselým, všechno rozkopu, jsem nepříčetný, nas*aný. Chápu to, ale bohužel to takhle proběhlo, k porušení pravidel došlo.“

Měl do situace vstupovat VAR?

„Osobně si myslím, že do toho VAR vůbec nemá jít. Je vymyšlený kvůli těsným ofsajdům, sporným penaltovým situacím, máme gólovou technologii, zda míč překročil čáru, a podobně. Ale tohle je blázinec. OK, jsem pro VAR, ne, že ne, fotbal je obrovsky rychlý, třeba ofsajdy… Máme také výhrady proti těm milimetrovým, že se to bůhví jak dělá s ofsajdovými čárami. Ale do situace, která vznikla na Bohemce, nemá VAR co vstupovat, to ani není jeho úloha. Že frajer vběhne do hřiště, podílí se na gólové akci. Jsou nějaká pravidla, třeba to mají rozhodčí v manuálu nějak napsané. Ale znovu říkám - VAR by se do toho neměl montovat, rozhodčí tímhle stylem za pár let ani nebudeme potřebovat, to je můj názor. Technologie jdou dopředu, ale fotbal se má probírat doma, v hospodách, tomuhle VAR krade různé emoce. Padne gól, pak čekáme, až ho posvětí, nebo ho naopak neuzná.“

Berete jako plus, že sudí po zápase uznali chybu?