Cíl Sparty: druhé místo. Jak na to? Oživit Birmančeviče, zesílit obranu a trefit systém

Poslední tři zápasy vynechal kvůli zranění. „Birma neodcestoval na Baník, zranil se, měl menší problémy se zády,“ vysvětlil kouč Lars Friis. Jenže Srb paběrkoval už předtím, těžce nesl, že nevyšel jeho přesun do Besiktase. Vypadl ze základu, ale pořád je to nejlepší hráč loňské ligy. „Nechci říkat, kdy přesně zasáhne do hry, ale v nominaci by měl být už brzy,“ slíbil Friis. Sparta by neměla takovou zbraň schovat do skříně.

4 - Tolik gólů dal Birmančevič v nynějším ročníku. V minulém jich zapsal šestnáct.