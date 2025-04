Vstoupit do diskuse (

Spartě hrozí další zásah do realizačního týmu. Po konci této sezony by ji mohl opustit Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy, který přišel do letenského týmu v létě 2022 jako součást trenérského štábu Briana Priskeho. O dánského experta projevil zájem Wolfsburg z německé bundesligy. Jako první o tom informoval server inFotbal.cz.