Friis po Boleslavi: Cobbaut měl jen křeč. Co dělal Haraslín ve sprše a Ross na wingbeku?

Nebylo to zvláštní řešení?

„Museli jsme improvizovat, proto do zápasu nezasáhl Albion. Na lavici byl navíc Olatunji, Tuci, Mathias hrál na wingbeku defenzivně. Nakonec si myslím, že to bylo správná volba, v rámci zápasu jsme ji potřebovali.“

Váš tým opravdu není ve stoprocentním stavu. Jak ho hodnotíte?

„Máme několik zranění, karty. Někteří hráči byli unavení, musíme využít i další, rozložit to. Vždycky klukům říkám, aby trénovali na sto procent, aby byli ready, protože nikdy neví, kdy se mohou podívat na hřiště. Může to být na deset minut nebo na devadesát. To jsme tentokrát viděli. Upřímně si nevybavím, kolik hráčů bylo na konci mimo svou klasickou pozici. Byl jsem rád za jejich mentální nastavení.“

Když jsme u zdravotních potíží. Co se stalo Eliasu Cobbautovi, který střídal?

„Byla to jen křeč.“

A kdy budou připraveni Angelo Preciado s Veljkem Birmančevičem?

„Angelo už je v tréninku s týmem, velmi dobře se posouvá. Vypadá to nadějně, každý den se cítí lépe a lépe. Zatím se cítí skvěle, opravdu si přeju, aby co nejdříve nastoupil. Ale blíže bych to nespecifikoval. Birma, jak už jsme říkali na tiskovkách, neodcestoval na Baník, zranil se, měl menší problémy se zády. Postupně se vrací, zlepšuje se, vypadá to nadějně. Nechci říkat, kdy přesně zasáhne do hry, ale v nominaci by měl být už brzy.“

Třeba by pomohl dát rychleji druhý gól. Obával jste se možného vyrovnání ze strany Mladé Boleslavi?

„Je jasné, že když vedet o branku, chcete dát druhý gól, abyste měli náskok. Pokud vedete jen o jeden, může se stát všechno, ale myslím, že jsme zápas od první minuty kontrolovali. Měli jsme sedmdesátiprocentní držení balonu, devadesátiprocentní úspěšnost přihrávek, bylo tam snad devatenáct střel. Byly tam i odvolané branky, zápas jsme pevně drželi v rukou.“

Vítěznou trefu zapsal Martin Suchomel. Čekal jste to?

„Jsem za Martyho velmi šťastný, myslím, že si to opravdu zaslouží. Hodně spolu mluvíme, říkali jsme mu, že se musí dostávat do zakončení, do šestnáctky, být na správném místě, což proti Boleslavi byl.“

Lukáš Haraslín velmi těžce nesl vystřídání. Vyříkali jste si to?

„Ani jsem nic neviděl. Na lavičce jsme si potřásli rukou, choval se úplně v pořádku. Jestli to na hřišti vypadalo, že není spokojený, tak jsem rád, ukazuje to jeho nastavení. Teď si tam prozpěvuje ve sprše, všechno je, jak má být.“