Dioufův nástupce na levou stranu? Slavia sleduje afrického teenagera ze Švédska

Po Aihamu Ousouovi, Divinu Teahovi a Timothym Oumovi by mohla Slavia získat dalšího fotbalistu ze Švédska. Podle informací iSportu sleduje budoucí český mistr devatenáctiletého Youssouphu Sanyanga z Östers IF. Gambijský křídelník se senegalským pasem zaujal skauty evropských klubů (nejen) asistencemi v úvodních zápasech jara, ale zajímavým profilem. Pražané se na něj chystají do Skandinávie osobně podívat.