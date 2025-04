Čtete: Deset otázek 30. kola: gólostroj Kušej, patnáctka pro Hanuše a Slavia? Bez titulu. Zatím…

ANO i NE

Pohled Sportu: Nechat se spláchnout do prostřední skupiny porážkou s Karvinou, to by pod Ještědem kousali ještě o prázdninách. K průšvihu nedojde, ale jednoduchý zápas Slovan nečeká. Slezanům sice o nic nejde, ovšem kouč Hyský z náročného stylu s akcentem na ofenzivu určitě nesleví. Budou to nervy, duel skončí remízou, což Liberci bude stačit k účasti v titulové skupině.