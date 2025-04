Základní část fotbalové Chance Ligy je u konce. V závěrečném 30. kole je ovšem stále o co hrát. Nejzajímavější je souboj o druhé místo - Baník hostí Bohemians, Plzeň hraje proti Dukle, Sparta v Pardubicích. Liberec nastupuje proti Karviné do klíčového duelu o udržení v TOP 6. V případě neúspěchu Slovanu by se do skupiny o titul mohly prodrat ještě Hradec Králové či Olomouc. Východočeši bojují v Teplicích, Sigma hostí poslední České Budějovice. ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.